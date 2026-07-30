Por Redacción EC
22:02
  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: con inspirada intuición, alcanzará el éxito en metas que auguran buenos proyectos.

• Amor: la impulsividad no será buena consejera para relacionarse en la pareja. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: se incrementa un éxito económico pero estará alerta por los escenarios cambiantes.

• Amor: la relación se suavizará gracias a la paciencia demostrada con armonía.

22:02
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: las restricciones terminan y los beneficios fluyen pero controlará los gastos.

• Amor: surgirán dificultades en la pareja pero las afinidades crecen y resuelven todo.

22:02
  • CÁNCER (junio 22-julio 23)

• Trabajo y negocios: las indecisiones impedirán que tome iniciativas audaces que sean exitosas.

• Amor: el momento será propicio para abandonar la timidez y conocer a alguien especial.

22:01
  • LEO (julio 24-agosto 23)

• Trabajo y negocios: una información se revelará más valiosa de lo que cree y será un logro conservarla.

• Amor: en la pareja habrá reacciones emocionales diferentes ante un mismo tema.

22:01
  • VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

• Trabajo y negocios: un negocio que parece difícil comenzará a funcionar con gran futuro.

• Amor: al momento de iniciar una relación, demasiadas palabras le dará desconfianza.

22:01
  • LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

• Trabajo y negocios: será buena idea dejar de lado cierta exigencia que su entorno resiste.

• Amor: comprobará que albergar dudas es un ejercicio inútil, importa más la confianza.

22:01
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

• Trabajo y negocios: disipará las rutinas interminables por el trabajo de su mente creativa.

• Amor: surgirán quejas por sus opiniones demasiado filosas para todos los temas.

22:00
  • SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: una propuesta generará desconcierto pero hará bien en revisar.

• Amor: una nueva relación surge en el momento más inesperado y se enamorará.

22:00
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los problemas crecen si aumenta el desorden pero los resolverá.

Amor: superará complicaciones delicadas y su pareja estará encantada por la audacia.

22:00
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: sus exigencias causarán rechazo pero finalmente serán comprendidas.

Amor: se disipará la incomodidad, alcanzará la reconciliación y recuperan la calidez. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

21:59
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: será eficiente resolviendo problemas y por eso gente influyente le observará.
  • Amor: su actitud amorosa en el momento preciso despertará una súbita atracción.
21:59

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y AMANTE DE LOS LIBROS. POSEE SENTIDO ESTÉTICO Y CAPACIDAD DIDÁCTICA.

21:58
  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy , viernes 31 de julio?

• Revisa aquí el horóscopo del jueves 30 de julio