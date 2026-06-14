Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 14 de junio.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Amor: se darán las condiciones propicias para hablar sobre esos temas que en la pareja se eluden.

• Salud: hará bien en hidratarse más.

• Sorpresa: el buen humor sana el dolor.

02:52
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Amor: cambiará de ánimo para resolver diferencias en la pareja y ver las cosas como tal como son.

• Salud: sentirá alivio de una dolencia.

• Sorpresa: fin a una etapa.

02:52
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Amor: despliega su encanto en el entorno y alguien se sentirá atraído de inmediato; posible romance.

• Salud: descansará mejor.

• Sorpresa: surge desafío.

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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Amor: su sensibilidad será muy solicitada en la pareja y se lo retribuirán con gran afecto.

• Salud: un chequeo será oportuno.

• Sorpresa: novedades del exterior.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Amor: su intuición le guiará para comprender a su pareja en un momento difícil y la ayudará.

• Salud: sentirá gran vigor físico.

• Sorpresa: entredicho resuelto.

02:51
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Amor: en la pareja querrá pasar por alto un tema delicado, pero no se lo permitirán.

• Salud: caminar será terapéutico.

• Sorpresa: un plazo no se cumplirá.

02:51
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Amor: tendrá una diferencia con alguien que le agrada, pero la resolverá para un encuentro.

• Salud: disfrutará de gran energía.

• Sorpresa: una ayuda llegará sin aviso.

02:50
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Amor: sentirá gran interés por alguien y la oportunidad para acercarse estará próxima.

• Salud: tendrá una buena consulta.

• Sorpresa: problema resuelto.

02:50
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Amor: necesitará que su corazón se exprese con mayor libertad y no pensar tanto. 

• Salud: con gimnasia estará mejor.

• Sorpresa: alguien del pasado volverá.

02:50
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Amor: las pequeñas atenciones crearán el clima favorable que generarán un romance.

• Salud: una dieta le dará alivio.

• Sorpresa: una meta será esquiva.

02:50
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona; se avecina cálido romance.

• Salud: superará un molesto dolor.

• Sorpresa: alternativa increíble.

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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Amor: su alma sensible generará iniciativas para dialogar sobre aquello que afecta a la relación.

• Salud: un hábito será perjudicial.

• Sorpresa: alguien será valiente.

02:47
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA, CARIÑOSA, PERO A VECES ALGO DISTRAÍDA. ATIENDE VARIOS TEMAS A LA VEZ.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 14 de junio?

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