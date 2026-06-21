Resumen
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 21 de junio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Amor: ante berrinches o caprichos, no será buena idea subestimarlos ya que algo le quieren decir.
- • Salud: las caminatas le ayudarán.
- • Sorpresa: encuentro fortuito.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Amor: se suavizarán los roces en la pareja y logrará el milagro de una calidez firme y en aumento.
- • Salud: un estudio le dará excelente.
- • Sorpresa: novedad insólita.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Amor: un encuentro será la oportunidad para conocer a la persona que cambiará su mundo.
- • Salud: la gimnasia le aliviará.
- • Sorpresa: situación inesperada.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Amor: experimentará algo distinto a todo lo conocido hasta ahora. Romance a primera vista.
- • Salud: menos excesos, mejor.
- • Sorpresa: rumor extendido.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Amor: los sentimientos que expresará la persona que le atrae serán decisivos para tomar la iniciativa.
- • Salud: un estudio será oportuno.
- • Sorpresa: faltarán amigos.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Amor: podrá conocer a una persona con quien tendrá mucha afinidad, se avecina romance.
- • Salud: un dolor crónico se aliviará.
- • Sorpresa: surgirá un viaje.
00:43
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Amor: pasará por una variedad de emociones, pero valdrá la pena al conocer a esa persona.
- • Salud: iniciará una dieta sana.
- • Sorpresa: cálida intimidad.
00:43
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Amor: en momentos difíciles, querrá recibir contención y dejará de hacer críticas.
- • Salud: cierta molestia se aliviará.
- • Sorpresa: alguien será eficaz.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Amor: un malentendido le alterará los nervios, pero la confusión será bien aclarada.
- • Salud: un chequeo será oportuno.
- • Sorpresa: fin de una etapa.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Amor: alguien le tomará por sorpresa y será un flechazo inmediato; posible romance.
- • Salud: ideal caminar con intensidad.
- • Sorpresa: conflicto superado.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Amor: no será buena idea obtener la atención en la pareja a toda costa o recibirá indiferencia.
- • Salud: una consulta dará en la tecla.
- • Sorpresa: viaje inesperado.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Amor: una iniciativa será criticada, pero no por eso amilanarse, si la reformula, será divertida.
- • Salud: un resultado traerá alivio.
- • Sorpresa: un acuerdo llegará a su fin.
00:40
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE Y TRANQUILA. SE METE EN DISCUSIONES, PERO NO INSISTE MUCHO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 21 de junio?
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