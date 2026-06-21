Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 21 de junio.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Amor: ante berrinches o caprichos, no será buena idea subestimarlos ya que algo le quieren decir.
  • • Salud: las caminatas le ayudarán.
  • • Sorpresa: encuentro fortuito.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Amor: se suavizarán los roces en la pareja y logrará el milagro de una calidez firme y en aumento.
  • • Salud: un estudio le dará excelente.
  • • Sorpresa: novedad insólita.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Amor: un encuentro será la oportunidad para conocer a la persona que cambiará su mundo.
  • • Salud: la gimnasia le aliviará.
  • • Sorpresa: situación inesperada.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Amor: experimentará algo distinto a todo lo conocido hasta ahora. Romance a primera vista.
  • • Salud: menos excesos, mejor.
  • • Sorpresa: rumor extendido.
00:44
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Amor: los sentimientos que expresará la persona que le atrae serán decisivos para tomar la iniciativa.
  • • Salud: un estudio será oportuno.
  • • Sorpresa: faltarán amigos.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Amor: podrá conocer a una persona con quien tendrá mucha afinidad, se avecina romance.
  • • Salud: un dolor crónico se aliviará.
  • • Sorpresa: surgirá un viaje.
00:43
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Amor: pasará por una variedad de emociones, pero valdrá la pena al conocer a esa persona.
  • • Salud: iniciará una dieta sana.
  • • Sorpresa: cálida intimidad.
00:43
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Amor: en momentos difíciles, querrá recibir contención y dejará de hacer críticas. 
  • • Salud: cierta molestia se aliviará.
  • • Sorpresa: alguien será eficaz.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Amor: un malentendido le alterará los nervios, pero la confusión será bien aclarada.
  • • Salud: un chequeo será oportuno.
  • • Sorpresa: fin de una etapa.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Amor: alguien le tomará por sorpresa y será un flechazo inmediato; posible romance.
  • • Salud: ideal caminar con intensidad.
  • • Sorpresa: conflicto superado.
00:41
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Amor: no será buena idea obtener la atención en la pareja a toda costa o recibirá indiferencia.
  • • Salud: una consulta dará en la tecla.
  • • Sorpresa: viaje inesperado.
00:40
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Amor: una iniciativa será criticada, pero no por eso amilanarse, si la reformula, será divertida.
  • • Salud: un resultado traerá alivio.
  • • Sorpresa: un acuerdo llegará a su fin.
00:40

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE Y TRANQUILA. SE METE EN DISCUSIONES, PERO NO INSISTE MUCHO.

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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 21 de junio?

Revisa aquí el horóscopo del sábado 20 de junio