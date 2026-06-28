Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 28 de junio.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Amor: dejará de lado compromisos y se gratificará en una cita con la persona que desea conocer.
  • • Salud: una dolencia tendrá alivio.
  • • Sorpresa: encuentro divertido.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Amor: se relacionará sin la timidez habitual, mostrará su encanto y una situación romántica surgirá.
  • • Salud: optimismo y buen ánimo.
  • • Sorpresa: conflicto resuelto.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Amor: momento de intensa vibración en la pareja, la intimidad estará plena de dulces vivencias.
  • • Salud: un ejercicio será relajante.
  • • Sorpresa: curiosa revelación.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Amor: sin despegar los pies de la tierra, se sumergirá en una relación que resultará inolvidable.
  • • Salud: un pequeño cambio ayudará.
  • • Sorpresa: idea controversial.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Amor: se disiparán las dudas y temores y el clima de la relación ayudará a recuperar la calidez.
  • • Salud: un estudio será oportuno.
  • • Sorpresa: error subsanado.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Amor: por actuar con cierta ansiedad, podría impedirle el disfrute de un momento hermoso.
  • • Salud: un cambio de dieta ayudará.
  • • Sorpresa: lección aprendida.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Amor: la fuerte calidez en la pareja despertará estímulos nunca antes experimentados.
  • • Salud: un tratamiento será exitoso.
  • • Sorpresa: convocatoria inesperada.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Amor: su fuerte encanto impactará en una persona y de inmediato, llamará su atención.
  • • Salud: una rutina será desechada.
  • • Sorpresa: una ayuda llegará a tiempo.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Amor: sentirá que aún conserva afinidad con alguien de un pasado compartido. 
  • • Salud: las caminatas harán bien.
  • • Sorpresa: alguien se enojará.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Amor: parecerá que su pareja se empeña en gastar, pero tendrá una razón.
  • • Salud: un chequeo será oportuno.
  • • Sorpresa: recupera algo extraviado.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Amor: si hay mayor o menor compromiso será una discusión que crece día a día en la pareja.
  • • Salud: un dolor tendrá alivio.
  • • Sorpresa: esfuerzo recompensado.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Amor: el intercambio amoroso crecerá y permitirá que cada momento de la pareja sea feliz.
  • • Salud: mejorará la calidad del sueño.
  • • Sorpresa: alguien sensible se acercará.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BENEVOLENTE Y CON ALMA DE ARTISTA. A VECES ELUDE LOS COMPROMISOS FORMALES.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 28 de junio?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del sábado 27 de junio