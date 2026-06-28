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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 28 de junio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Amor: dejará de lado compromisos y se gratificará en una cita con la persona que desea conocer.
- • Salud: una dolencia tendrá alivio.
- • Sorpresa: encuentro divertido.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Amor: se relacionará sin la timidez habitual, mostrará su encanto y una situación romántica surgirá.
- • Salud: optimismo y buen ánimo.
- • Sorpresa: conflicto resuelto.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Amor: momento de intensa vibración en la pareja, la intimidad estará plena de dulces vivencias.
- • Salud: un ejercicio será relajante.
- • Sorpresa: curiosa revelación.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Amor: sin despegar los pies de la tierra, se sumergirá en una relación que resultará inolvidable.
- • Salud: un pequeño cambio ayudará.
- • Sorpresa: idea controversial.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Amor: se disiparán las dudas y temores y el clima de la relación ayudará a recuperar la calidez.
- • Salud: un estudio será oportuno.
- • Sorpresa: error subsanado.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Amor: por actuar con cierta ansiedad, podría impedirle el disfrute de un momento hermoso.
- • Salud: un cambio de dieta ayudará.
- • Sorpresa: lección aprendida.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Amor: la fuerte calidez en la pareja despertará estímulos nunca antes experimentados.
- • Salud: un tratamiento será exitoso.
- • Sorpresa: convocatoria inesperada.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Amor: su fuerte encanto impactará en una persona y de inmediato, llamará su atención.
- • Salud: una rutina será desechada.
- • Sorpresa: una ayuda llegará a tiempo.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Amor: sentirá que aún conserva afinidad con alguien de un pasado compartido.
- • Salud: las caminatas harán bien.
- • Sorpresa: alguien se enojará.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Amor: parecerá que su pareja se empeña en gastar, pero tendrá una razón.
- • Salud: un chequeo será oportuno.
- • Sorpresa: recupera algo extraviado.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Amor: si hay mayor o menor compromiso será una discusión que crece día a día en la pareja.
- • Salud: un dolor tendrá alivio.
- • Sorpresa: esfuerzo recompensado.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Amor: el intercambio amoroso crecerá y permitirá que cada momento de la pareja sea feliz.
- • Salud: mejorará la calidad del sueño.
- • Sorpresa: alguien sensible se acercará.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BENEVOLENTE Y CON ALMA DE ARTISTA. A VECES ELUDE LOS COMPROMISOS FORMALES.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 28 de junio?
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