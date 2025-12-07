Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 7 de diciembre.
• Amor: tendrá buen ánimo para hacer un gesto hacia la persona más atractiva y será recibido con interés.
• Salud: superará las alergias.
• Sorpresa: posible decepción.
• Amor: surgirá renovación en la pareja; cierta afinidad le llenará de entusiasmo para otra etapa.
• Salud: evitará comer en exceso.
• Sorpresa: repentina generosidad.
• Amor: la pareja disfrutará de mágicos momentos que proveen de armonía que sana lo desgastado.
• Salud: fin a dolor articular.
• Sorpresa: afluencia de dinero.
• Amor: ciertos gestos suavizan los roces, pero hará bien en hablar menos y dedicarse a escuchar.
• Salud: necesitará una consulta.
• Sorpresa: vencerá la malicia.
• Amor: si comparte tiempo y actividades, la pareja tendrá entusiasmo para crecer y renovarse.
• Salud: momento para los chequeos.
• Sorpresa: hará un nuevo amigo.
VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
• Amor: la vida de la pareja se verá complicada, pero la impaciencia no será el mejor camino.
• Salud: una dieta será oportuna.
• Sorpresa: lo rígido se aflojará.
LIBRA (24 septiembre-22 octubre)
• Amor: las quejas aburrirán, mejor no dejar nada librado al azar y expresar sentimientos.
• Salud: tendrá especial vigor.
• Sorpresa: momento de justicia.
ESCORPIO (23 octubre-22 noviembre)
• Amor: un encuentro fortuito dará lugar al acercamiento que anticipa una relación.
• Salud: una dolencia se disipará.
• Sorpresa: una promesa se cumple.
SAGITARIO (23 noviembre-21 diciembre)
• Amor: su espíritu divertido y aventurero provocará un cálido encuentro.
• Salud: le ayudarán con un tropiezo.
• Sorpresa: premio inesperado.
CAPRICORNIO (22 diciembre- 20 enero)
• Amor: se relajará si improvisa en ciertos temas; hará bien en no tener el control.
• Salud: se asegurará el bienestar.
• Sorpresa: momento divertido.
• Amor: alejará una crisis en la pareja con pequeñas atenciones y todo comenzará a mejorar.
• Salud: caminar hará muy bien.
• Sorpresa: providencial intuición.
• Amor: romperá con un círculo vicioso para proponer cambios, pero habrá condiciones.
• Salud: tendrá la mente despejada.
• Sorpresa: mensaje misterioso.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BRILLANTE E INGENIOSA. LE GUSTA TODO, PERO SE CONCENTRA EN LO INTERESANTE.
