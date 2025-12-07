Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoydomingo 7 de diciembre.

ARIES (21 marzo-20 abril)

Amor: tendrá buen ánimo para hacer un gesto hacia la persona más atractiva y será recibido con interés.

Salud: superará las alergias.

Sorpresa: posible decepción.

TAURO (21 abril-20 mayo)

• Amor: surgirá renovación en la pareja; cierta afinidad le llenará de entusiasmo para otra etapa.

• Salud: evitará comer en exceso.

• Sorpresa: repentina generosidad.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

Amor: la pareja disfrutará de mágicos momentos que proveen de armonía que sana lo desgastado.

Salud: fin a dolor articular.

Sorpresa: afluencia de dinero.

CÁNCER (22 junio-23 julio)

Amor: ciertos gestos suavizan los roces, pero hará bien en hablar menos y dedicarse a escuchar.

Salud: necesitará una consulta.

Sorpresa: vencerá la malicia.

LEO (24 julio-23 agosto)

• Amor: si comparte tiempo y actividades, la pareja tendrá entusiasmo para crecer y renovarse.

• Salud: momento para los chequeos.

• Sorpresa: hará un nuevo amigo.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)

Amor: la vida de la pareja se verá complicada, pero la impaciencia no será el mejor camino.

Salud: una dieta será oportuna.

Sorpresa: lo rígido se aflojará.

LIBRA (24 septiembre-22 octubre)

Amor: las quejas aburrirán, mejor no dejar nada librado al azar y expresar sentimientos.

Salud: tendrá especial vigor.

Sorpresa: momento de justicia.

ESCORPIO (23 octubre-22 noviembre)

Amor: un encuentro fortuito dará lugar al acercamiento que anticipa una relación.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: una promesa se cumple.

SAGITARIO (23 noviembre-21 diciembre)

Amor: su espíritu divertido y aventurero provocará un cálido encuentro.

Salud: le ayudarán con un tropiezo.

Sorpresa: premio inesperado.

CAPRICORNIO (22 diciembre- 20 enero)

Amor: se relajará si improvisa en ciertos temas; hará bien en no tener el control. 

Salud: se asegurará el bienestar.

Sorpresa: momento divertido.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)

Amor: alejará una crisis en la pareja con pequeñas atenciones y todo comenzará a mejorar.

Salud: caminar hará muy bien.

Sorpresa: providencial intuición.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Amor: romperá con un círculo vicioso para proponer cambios, pero habrá condiciones.

Salud: tendrá la mente despejada.

Sorpresa: mensaje misterioso.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BRILLANTE E INGENIOSA. LE GUSTA TODO, PERO SE CONCENTRA EN LO INTERESANTE.

