Horóscopo de hoy y predicciones para este jueves 12 de febrero, según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
10:17

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 12 de febrero.

10:15

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: detectará una falta de control, pero seguirá el rumbo y resolverá los problemas. 
  • Amor: la respuesta más esperada será positiva y le llenará de expectativas románticas.
10:12

TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: las cosas marcharán de acuerdo a lo planeado pero hará bien en no relajarse. 
  • Amor: el momento será propicio para hallar a la pareja de sus sueños o retomar la relación.
10:10

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: su iniciativa se transformará en un éxito resonante pero habrá muchos gastos. 
  • Amor: su pareja le pedirá más atención por lo que será momento para concentrarse.
10:09

CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: una situación imprevista altera las metas y la gente influyente querrá una solución. 
  • Amor: la armonía lograda permitirá a la pareja disfrutar de los momentos íntimos.
10:08

LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: su insistencia en destacar los errores de los otros le granjeará antipatía en el entorno. 
  • Amor: querrá mostrar su poder de seducción, pero ganará más si se deja ver como es.
10:08

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán positivamente su proyecto más querido. 
  • Amor: en la pareja surgirá la intención de decidir rápido acerca de algo delicado.
10:05

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: la sugerencia de colegas potenciará un proyecto que parece no avanzar. 
  • Amor: de modo inesperado, llegará esa invitación que podría derivar en romance.
10:05

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión logrará convencer y creará un éxito.  
  • Amor: esté alerta, esa persona que desea conocer está cada día más cerca del entorno.
10:04

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios: terminará con un conflicto que nadie pudo resolver y se destacará. 
  • Amor: su poder de seducción será notado por su entorno pero alguien se molestará.
10:03

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: sus iniciativas serán aprobadas y su orden creará un nuevo proyecto. 
  • Amor: alguien mentirá y querrá saber las razones, aunque la verdad resulte dolorosa.
10:02

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: rumores sobre mejoras, beneficios y evaluaciones positivas le alegrarán.  
  • Amor: una situación emocional complicada le obligará a revisar todo sobre su carácter.
10:01

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: un colega se convertirá en el mejor aliado que puede tener y todo cambia. 
  • Amor: descubrirá la atractiva belleza de esa persona que comparte mucho tiempo del día.
10:00
  • SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.

01:16

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 12 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del miércoles 11 de febrero

Horóscopo de hoy y predicciones para este jueves 12 de febrero, según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy y predicciones para este jueves 12 de febrero, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, 11 de febrero: Estas son las predicciones más exactas
Vida social

Horóscopo de hoy, 11 de febrero: Estas son las predicciones más exactas

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero: predicciones astrales según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero: predicciones astrales según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, 10 de febrero: Estas son las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 10 de febrero: Estas son las predicciones más precisas para tu signo