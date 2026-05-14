Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 14 de mayo.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: surgirán trabas para el avance de un proyecto o negocio, pero las superará.

• Amor: en una actividad divertida alguien se acercará con interés de un encuentro romántico.

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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: tendrá habilidad para poner en orden los trabajos y generar más avances.

• Amor: su encanto estará irresistible para alguien del entorno y un encuentro se generará.

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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: ciertos comentarios o críticas no ayudarán para iniciar un nuevo proyecto.

• Amor: apartará a personas negativas de su entorno y la relación tendrá un nuevo comienzo.

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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: hallará la causa de los problemas y generará una propuesta de renovación.

• Amor: se destacará si aumenta su participación en encuentros sociales; posible romance.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: generará un proyecto de negocio que interesará a personas de influencia; oportunidad.

• Amor: disfrutará de inolvidables momentos en lugares soñados, en muy buena compañía.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: su tendencia al control de cada detalle provocará algunas discusiones.

• Amor: no será buena idea dar respuestas impulsivas en un tema difícil para la pareja.

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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: una dificultad económica que le desvela será superada; éxito resonante.

• Amor: momentos de sinceridad en la pareja descubrirán un mundo afectivo que está oculto.

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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: se avecina oportunidad de nuevo empleo o inicio de negocio.

• Amor: en un ansiado encuentro pronunciará las palabras que alguien desea escuchar.

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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: aumentarán los pedidos o de operaciones que generan éxito.

• Amor: en hermoso evento, descubrirá que la persona menos imaginada comenzará a acercarse.

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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: con una simple observación verá errores para subsanar.

• Amor: surgirán reproches en la pareja porque muestra indiferencia ante cierta revelación.

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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: con pocas palabras marcará el rumbo en un nuevo proyecto o negocio.

• Amor: su pareja mostrará iniciativas agradables para disfrutar de un encuentro romántico.

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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: aún con roces y malentendidos las cosas indicarán que todo está bajo control.

• Amor: una reunión social será clave para hallar y conocer a quien será su alma gemela.

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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PIADOSA Y A LA VEZ MUY CONSERVADORA. RESISTE IDEAS NUEVAS CON GRAN ENERGIA.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 14 de mayo?

Revisa aquí el horóscopo del miércoles 13 de mayo