Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 16 de julio.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Trabajo y negocios: su proyecto será criticado por el colega más inesperado pero lo convencerá.
  • • Amor: se aclarará un malentendido y la calidez mutua experimentará una fuerte renovación.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Trabajo y negocios: las tareas se presentan favorables y permiten cambios que serán exitosos.
  • • Amor: la persona que le interesa se maneja de un modo que resultará ser desafiante.
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Trabajo y negocios: se sumarán proyectos o tareas que controlará y verá un interesante progreso.
  • • Amor: en un momento de la vida social descubrirá a una persona que querrá conocer.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Trabajo y negocios: una reunión de trabajo será productiva para elaborar nuevos proyectos.
  • • Amor: surgirán momentos de discordia que no será buena idea ignorar o dejar pasar.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Trabajo y negocios: llegarán beneficios discretos porque todavía no alcanza el máximo potencial.
  • • Amor: una discusión reflotará un conflicto que cree superado; costará pero lo resolverá.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Trabajo y negocios: resolverá problemas y asuntos pendientes y con ello, llegará el éxito.
  • • Amor: un encuentro fortuito facilitará un romance en el que los sueños se cumplen.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Trabajo y negocios: alguien influyente planteará exigencias con cierta complicación.
  • • Amor: su encanto despertará en una persona mucho interés y hará pequeñas atenciones.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Trabajo y negocios: resolverá bien las cosas ante el caos que otros colegas dejaron.
  • • Amor: hará bien en no confiar del todo en lo que le digan sobre la persona que le atrae.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Trabajo y negocios: un pequeño cambio será la clave para alcanzar el éxito.
  • • Amor: una larga charla y su encanto vencerán una valla de timidez y el romance crecerá.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Trabajo y negocios: las cobranzas se concretan y las cosas comienzan a arrancar.
  • • Amor: el aislamiento no servirá si ha sufrido un desencanto, alguien querrá acercarse.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Trabajo y negocios: un plan poco confiable poco a poco se convertirá en la clave del éxito.
  • • Amor: se avecinan momentos felices en la relación y la intimidad tendrá un nuevo comienzo.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con una serie de logros pero le exigirán aun más.
  • • Amor: conocerá a alguien que le hará vibrar el corazón y un romance podría surgir.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO PRECIPITADA EN LO SOCIAL. PREFIERE LA AMISTAD O UNA AVENTURA GENIAL.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 16 de julio?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del miércoles 15 de julio