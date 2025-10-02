Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre.
• Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y el proyecto anhelado, aparecerá. Surge beneficio.
• Amor: momento para escuchar las cosas que poco a poco se convertirán en reclamos.
• Trabajo y negocios: se avecina cambio favorable, aunque el entorno cree que será lo contrario.
• Amor: la demanda afectiva hará que se sienta cómodo y dispuesto a retribuir con creces.
• Trabajo y negocios: llegará sorpresivo éxito de un proyecto al que parece faltarle méritos.
• Amor: surgirán momentos felices en encuentros agradables por pequeñas atenciones.
• Trabajo y negocios: no tendrá dudas para generar cambios drásticos, pero el entorno se quejará.
• Amor: la distancia se disolverá cuando conozca a esa persona que quiere conocerle.
• Trabajo y negocios: surgirá propuesta que promete beneficios interesantes, pero en un largo plazo.
• Amor: una discusión enriquecerá a la pareja y generará armonía y un nuevo comienzo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: será positivo mantener el rumbo, pero habrá que hacer ajustes al proyecto.
• Amor: notará un cambio positivo en su interior que transformará la relación.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: una exigencia le pondrá frente a un desafío que resolverá con solidez.
• Amor: querrá proponer una nueva etapa en la relación y prolongar la dulce intimidad.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: ciertas circunstancias indican que se avecinan los cambios esperados.
• Amor: momento para dejar atrás las palabras y preferir el lenguaje de los gestos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: el entorno comprenderá que necesita de su experiencia.
• Amor: ante cierta incertidumbre y confusión, dejará de lado la obstinación para dialogar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: la confianza en sus ideas crecerá y los beneficios surgirán pronto.
• Amor: su sensible corazón evitará los roces y buscará hacer las paces en la pareja.
• Trabajo y negocios: ciertas promesas no se cumplirán y le obligará a revisar un proyecto.
• Amor: sorprenderá a su pareja con una propuesta genial y las cosas empiezan a cambiar.
• Trabajo y negocios: si escucha a los que insisten en poner los pies sobre la tierra, todo mejorará.
• Amor: una frase impulsiva podría herir a su pareja, pero lo reparará con gran afecto.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALEGRE Y TÍMIDA. SU BAJO PERFIL CONFUNDE, PERO EN CONFIANZA ES MUY CARIÑOSA.
