Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoyjueves 25 de setiembre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que le llevaban gran esfuerzo y su proyecto crecerá.

Amor: notará cierta dispersión en su pareja y antes que una discusión querrá charlar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno laboral le sorprenderá por ver gente dispuesta a colaborar con ideas.

Amor: una rutina agobiante pondrá a la pareja frente al desafío de hacer un cambio.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: arribará a las metas con éxito y el entorno celebrará los logros producidos.

Amor: momento propicio para un encuentro improvisado que genere un romance.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gente influyente traerá ideas que será bueno considerar y dedicarles tiempo.

Amor: no será buen momento para exigir más compromiso sino para tomar iniciativas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se afirmará su liderazgo por la respuesta cooperativa del entorno; habrá éxito.

Amor: momento especial para una reconciliación; nuevo romance o cita divertida.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su apego al detalle podría crearle problemas si quiere hacer un cambio.

Amor: si solo razona, habrá mucho intercambio de ideas, pero poco acercamiento.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará gente que quiere participar en su proyecto, pero lo estudiará.

Amor: su encanto estará muy activo y alguien quedará impactado; habrá un encuentro.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para dejar de lado cierta soberbia y escuchar al entorno.

Amor: un encuentro que parecerá casual, precipitará varias iniciativas románticas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán buenas noticias para los que inician emprendimientos.

Amor: aún con altibajos en la pareja, hallará el lugar y el momento para dialogar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la oportunidad tan esperada llega y le prepara para el éxito.

Amor: un prejuicio podría dañar la pareja, pero si lo abandona, la intimidad será hermosa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su mente creativa rebosará de ideas que alguien calificará de audaces.

Amor: al abrir su corazón, verá lo que es realmente profundo en la pareja y la familia.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: vencerá las dificultades con ideas nuevas y coraje; todo marchará bien.

Amor: su corazón pleno de encanto estará preparado para una relación romántica.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MITAD INTELECTUAL Y MITAD ARTISTA. SEDUCE A LOS DEMÁS CON SUS HISTORIAS.

