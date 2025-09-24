Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 25 de setiembre.
• Trabajo y negocios: resolverá problemas que le llevaban gran esfuerzo y su proyecto crecerá.
• Amor: notará cierta dispersión en su pareja y antes que una discusión querrá charlar.
• Trabajo y negocios: el entorno laboral le sorprenderá por ver gente dispuesta a colaborar con ideas.
• Amor: una rutina agobiante pondrá a la pareja frente al desafío de hacer un cambio.
• Trabajo y negocios: arribará a las metas con éxito y el entorno celebrará los logros producidos.
• Amor: momento propicio para un encuentro improvisado que genere un romance.
• Trabajo y negocios: gente influyente traerá ideas que será bueno considerar y dedicarles tiempo.
• Amor: no será buen momento para exigir más compromiso sino para tomar iniciativas.
• Trabajo y negocios: se afirmará su liderazgo por la respuesta cooperativa del entorno; habrá éxito.
• Amor: momento especial para una reconciliación; nuevo romance o cita divertida.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: su apego al detalle podría crearle problemas si quiere hacer un cambio.
• Amor: si solo razona, habrá mucho intercambio de ideas, pero poco acercamiento.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: llegará gente que quiere participar en su proyecto, pero lo estudiará.
• Amor: su encanto estará muy activo y alguien quedará impactado; habrá un encuentro.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: momento para dejar de lado cierta soberbia y escuchar al entorno.
• Amor: un encuentro que parecerá casual, precipitará varias iniciativas románticas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: surgirán buenas noticias para los que inician emprendimientos.
• Amor: aún con altibajos en la pareja, hallará el lugar y el momento para dialogar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: la oportunidad tan esperada llega y le prepara para el éxito.
• Amor: un prejuicio podría dañar la pareja, pero si lo abandona, la intimidad será hermosa.
• Trabajo y negocios: su mente creativa rebosará de ideas que alguien calificará de audaces.
• Amor: al abrir su corazón, verá lo que es realmente profundo en la pareja y la familia.
• Trabajo y negocios: vencerá las dificultades con ideas nuevas y coraje; todo marchará bien.
• Amor: su corazón pleno de encanto estará preparado para una relación romántica.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MITAD INTELECTUAL Y MITAD ARTISTA. SEDUCE A LOS DEMÁS CON SUS HISTORIAS.
