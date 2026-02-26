Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
01:02

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero.

01:02

ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: manejará cierta falta de control con singular habilidad y le lloverán los elogios.

• Amor: una respuesta muy esperada será positiva y con encanto; posible romance.

01:01

TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien mientras esté alerta, hay gente que se distrae.

• Amor: momento propicio para hallar a su alma gemela o generar una reconciliación.

01:00

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: tomará iniciativas que transformará en beneficios y sus cosas mejoran.

• Amor: en la pareja habrá insistentes pedidos de atención pero los pasará por alto.

00:59

CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: demasiados gastos alterarán los ánimos en el entorno y buscará al responsable.

• Amor: la armonía de la pareja estará en juego pero un cálido encuentro la recuperará.

00:59

LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: marcar los errores de otros delante de los demás le granjeará adversarios; atención.

• Amor: cierto encanto sostenido en el tiempo tendrá sus frutos; alguien se acercará.

00:58

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: gente influyente evaluará bien su trabajo y esto facilitará su pedido de beneficios.

• Amor: querrá dejar atrás rápidamente un tema que merece cierta discusión.

00:58

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: una buena sugerencia impedirá una polémica que puede volverse en su contra.

• Amor: cuando menos lo espera, una agradable cita derivará en inolvidable romance.

00:57

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión será desafiada por cierta gente pero convencerá.

• Amor: esté alerta, llegará a su entorno la persona que desea conocer hace tiempo.

00:56

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: un conflicto crecerá y no lo podrá detener pero hallará el modo de arreglarlo.

• Amor: su encanto estará muy activo en el entorno y alguien quedará impactado.

00:56

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas por el entorno, así como su constancia.

• Amor: querrá conocer a una persona intrigante y resultará de lo más agradable.

00:55

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: se avecinan los beneficios por trabajos no cobrados en su oportunidad.

• Amor: un inesperado conflicto le obligará a revisar las bases del compromiso actual.

00:54

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: surgirán errores que le afectarán pero tendrá voluntad para corregirlos.

• Amor: la belleza de alguien que ve día a día y no había notado, le dará expectativas.

00:53

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.

00:51

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 26 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del miércoles 25 de febrero