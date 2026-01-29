Horóscopo de hoy y predicciones para este jueves 29 de enero, según tu signo zodiacal

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del jueves 29 de enero del 2026.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

 Trabajo y negocios: momento para cosechar frutos de lo sembrado y sumar logros.

•  Amor: será buena idea hacer las paces porque una cálida reconciliación se manifestará.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

•  Trabajo y negocios: un proyecto estará en riesgo si lo continúa gente poco idónea.

•  Amor: algunas palabras provocarán heridas sensibles en la pareja y tendrá que sanarlas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

•  Trabajo y negocios: su innovadora creatividad llevará al éxito a su entorno.

•  Amor: no será buena idea guardarse sentimientos para hacer crecer una nueva relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

•  Trabajo y negocios: situaciones confusas perjudicarán el avance de un proyecto.

•  Amor: en la pareja surgirán quejas porque una promesa no se cumple; urge dialogar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

•  Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para anticiparse a cambios que afectarán su trabajo.

•  Amor: alguien que le admira en secreto se lo hará saber de un modo inesperado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SENSIBLE ANTE LA INJUSTICIA. LOS GESTOS AUTORITARIOS LE PROVOCAN RECHAZO.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 29 de enero?

