Horóscopo de hoy y predicciones para este jueves 29 de enero, según tu signo zodiacal

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
• Trabajo y negocios: momento para cosechar frutos de lo sembrado y sumar logros.
• Amor: será buena idea hacer las paces porque una cálida reconciliación se manifestará.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: un proyecto estará en riesgo si lo continúa gente poco idónea.
• Amor: algunas palabras provocarán heridas sensibles en la pareja y tendrá que sanarlas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: su innovadora creatividad llevará al éxito a su entorno.
• Amor: no será buena idea guardarse sentimientos para hacer crecer una nueva relación.
• Trabajo y negocios: situaciones confusas perjudicarán el avance de un proyecto.
• Amor: en la pareja surgirán quejas porque una promesa no se cumple; urge dialogar.
• Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para anticiparse a cambios que afectarán su trabajo.
• Amor: alguien que le admira en secreto se lo hará saber de un modo inesperado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SENSIBLE ANTE LA INJUSTICIA. LOS GESTOS AUTORITARIOS LE PROVOCAN RECHAZO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 29 de enero?
