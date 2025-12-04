Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre.
• Trabajo y negocios: resolverá aquellos asuntos que complican y demoran a los proyectos.
• Amor: momento para estar alerta por posible acercamiento que puede resultar en romance.
• Trabajo y negocios: una propuesta parecerá muy atractiva, pero la estudiará con rigurosidad.
• Amor: un agradable regalo destrabará las actitudes de indiferencia en la pareja.
• Trabajo y negocios: no será momento para mantener discusiones con colegas o el entorno.
• Amor: una promesa olvidada y no cumplida será motivo de discordia en la pareja.
• Trabajo y negocios: un nuevo proyecto provocará entusiasmo porque le facilita tener el control.
• Amor: una persona especial hará que baje su coraza para dejarse seducir suavemente.
• Trabajo y negocios: momento favorable para concretar acuerdos con la gente influyente.
• Amor: en su entorno inmediato habrá una persona que inventará excusas para acercarse.
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
• Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros eluden y gente importante lo felicitará.
• Amor: tendrá sentimientos que le cuesta expresar cuando cierta persona se le acerca.
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
• Trabajo y negocios: momento propicio para el fluir del dinero; un beneficio se anticipa.
• Amor: se dará un encuentro fortuito con alguien del pasado con quien vivió un romance.
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
• Trabajo y negocios: ideas encontradas causarán tensión en el negocio o proyecto.
• Amor: su actitud comprensiva generará una atención especial y un posible romance.
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
• Trabajo y negocios: actuará con eficacia y eso hará crecer su fama de exitoso.
• Amor: un romance surgirá con la persona más inesperada y encauzará su vida.
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
• Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que traba el cambio esperado.
• Amor: sin hacer críticas, lo que provoca distancia en la pareja, no se producirá.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
• Trabajo y negocios: principios que cree firmes parecen desmoronarse, pero todo mejorará.
• Amor: podría surgir una crisis que revelará la existencia de caprichos o ideas fijas.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
• Trabajo y negocios: aspectos de su proyecto requerirán alguna corrección y será un éxito.
• Amor: los momentos íntimos estarán en su mejor momento; nuevo comienzo.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO CUIDADOSA CON SU DINERO. UN DERROCHADOR PUEDE CAUSARLE GRANDES PÉRDIDAS.
