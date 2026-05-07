Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 7 de mayo.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: surgirán problemas que podrían afectar los beneficios o ingresos, pero los resolverá.

• Amor: descubrirá un rasgo de su pareja que hace crecer su encanto y la amará más.

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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: se darán las condiciones para cancelar deudas y generar proyectos ambiciosos.

• Amor: situación de fluidez en una cita, las crecientes afinidades crearán un romance.

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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: momento propicio en todas las áreas, negocios o proyectos nuevos. Éxito.

• Amor: ante una exigencia de definiciones, se le ocurrirá una propuesta generosa.

03:24
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: un nuevo método generará metas ambiciosas e ideas que potenciarán los proyectos.

Amor: hará el esfuerzo por no herir la susceptibilidad de alguien y su encanto crecerá.

03:24
  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas al implementar un proyecto nuevo, pero las superará.

• Amor: su encanto se percibirá irresistible en el entorno y será el centro de las miradas.

03:23
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: hará bien en confiar en el talento de los colegas; las metas serán alcanzadas.

• Amor: la pareja estará cerca de una crisis evitable; si promueve el diálogo, se acercarán.

03:23
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: aparecerán reclamos que se resolverán con una atención personalizada.

• Amor: momento para demostrar su afecto y dotar de nueva energía a la pareja, todo mejorará.

03:23
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: momento para mantener discreción y no confiar en cierta gente.

• Amor: dejará de lado la timidez y recuperará el fuerte encanto del romance inicial.

03:22
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero cierta gente no ayudará. 

• Amor: una revelación de su pareja mostrará cierta pena, pero con simpatía la ayudará.

03:22
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: uno de sus planes será un éxito y dará que hablar al entorno.  

• Amor: tendrá actitudes que podrían no ser comprendidas en la pareja; hará falta dialogar.

03:22
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: la rutina dejará de ser agobiante por un inteligente cambio de planes.

• Amor: surgirán temas para revisar en la pareja y será bueno hacerlo con buena voluntad.

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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: unas de sus propuestas parecerán fantasiosas, pero convencerá a todos.

• Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona especial que hará vibrar su corazón sensible.

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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INDIVIDUALISTA Y PACIENTE. PLANEA PARA LUCIRSE EN EL TRABAJO Y EN EL AMOR.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 7 de mayo?

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