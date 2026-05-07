Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
- ARIES (marzo 21-abril 20)
• Trabajo y negocios: surgirán problemas que podrían afectar los beneficios o ingresos, pero los resolverá.
• Amor: descubrirá un rasgo de su pareja que hace crecer su encanto y la amará más.
- TAURO (abril 21-mayo 20)
• Trabajo y negocios: se darán las condiciones para cancelar deudas y generar proyectos ambiciosos.
• Amor: situación de fluidez en una cita, las crecientes afinidades crearán un romance.
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
• Trabajo y negocios: momento propicio en todas las áreas, negocios o proyectos nuevos. Éxito.
• Amor: ante una exigencia de definiciones, se le ocurrirá una propuesta generosa.
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
• Trabajo y negocios: un nuevo método generará metas ambiciosas e ideas que potenciarán los proyectos.
Amor: hará el esfuerzo por no herir la susceptibilidad de alguien y su encanto crecerá.
- LEO (julio 23-agosto 22)
• Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas al implementar un proyecto nuevo, pero las superará.
• Amor: su encanto se percibirá irresistible en el entorno y será el centro de las miradas.
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: hará bien en confiar en el talento de los colegas; las metas serán alcanzadas.
• Amor: la pareja estará cerca de una crisis evitable; si promueve el diálogo, se acercarán.
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: aparecerán reclamos que se resolverán con una atención personalizada.
• Amor: momento para demostrar su afecto y dotar de nueva energía a la pareja, todo mejorará.
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: momento para mantener discreción y no confiar en cierta gente.
• Amor: dejará de lado la timidez y recuperará el fuerte encanto del romance inicial.
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero cierta gente no ayudará.
• Amor: una revelación de su pareja mostrará cierta pena, pero con simpatía la ayudará.
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: uno de sus planes será un éxito y dará que hablar al entorno.
• Amor: tendrá actitudes que podrían no ser comprendidas en la pareja; hará falta dialogar.
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
• Trabajo y negocios: la rutina dejará de ser agobiante por un inteligente cambio de planes.
• Amor: surgirán temas para revisar en la pareja y será bueno hacerlo con buena voluntad.
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
• Trabajo y negocios: unas de sus propuestas parecerán fantasiosas, pero convencerá a todos.
• Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona especial que hará vibrar su corazón sensible.
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