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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 9 de julio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: las circunstancias favorecerán el avance de proyectos nuevos o ideas exitosas.
- • Amor: una fecha importante en la pareja será pasada por alto, pero lo retribuirá.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: demostrará que su idea es la correcta en un proyecto o en un negocio.
- • Amor: sentirá que se pone en alerta cuando alguien especial se acerca a su entorno.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: considerará con optimismo cierta propuesta pero de a poco verá errores.
- • Amor: estarán dadas las condiciones para reconciliarse o para iniciar nueva relación.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar sus logros pero gente importante elegirá su proyecto.
- • Amor: las pequeñas atenciones harán crecer la armonía y la calidez mutua en la relación.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: surgirán facilidades en un negocio o proyecto difícil y se allana el camino al éxito.
- • Amor: gestos amables disiparán los enojos y facilitarán el encuentro íntimo de la pareja.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: revertirá las trabas impuestas y un proyecto comenzará a crecer.
- • Amor: la discordia será neutralizada con afecto y la calidez mutua se recupera día a día.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y noticias: recibirá críticas por el rumbo tomado pero los resultados hablarán.
- • Amor: una cita parece accidentada pero le sorprenderá el buen momento que pasará.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: una propuesta se verá positiva pero al analizarla verá algunas fallas.
- • Amor: una discusión llenará de sombras la relación, pero recuperarán la calidez.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: algunos gastos se convertirán en un problema a controlar.
- • Amor: un conflicto que cree superado amenaza con resurgir pero la pareja lo impedirá.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: con iniciativas audaces evitará pérdidas o fallas graves.
- • Amor: las actividades en común estimularán el mutuo encanto y ganarán en calidez.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría lastimar a ciertos colegas pero habrá una razón.
- • Amor: su encanto impacta en la gente de su entorno y quien menos imagina se acercará.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado se activa y se convertirá en un éxito.
- • Amor: comprobará lo importante de agasajar a la persona amada y planear el futuro.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INQUIETA Y LÍDER NATURAL. CANALIZA SU ENERGÍA EN LOS MOMENTOS ÍNTIMOS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 9 de julio?
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