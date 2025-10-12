Redacción EC
Redacción EC
23:54

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 13 de octubre.

23:54

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para hacer los cambios postergados y planear un proyecto innovador.

Amor: una persona conocida tendrá una actitud valiente y eso le resultará muy atractivo.

23:53

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se destacará por ser flexible ante una propuesta que no termina de gustarle.

Amor: la aceptación se convertirá en una virtud que suavizará los roces que hay en la pareja.

23:53

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una propuesta interesará al entorno y con entusiasmo se lograrán las metas.

Amor: se dará un encuentro con alguien especial que se convertirá en su alma gemela.

23:52

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará la información que destraba un proyecto y supera las demoras.

Amor: reclamos en la pareja causarán incomodidad porque se avecina un cambio importante.

23:52

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: trabajará con certeza y ganará tiempo ante gente obstinada. Llegan beneficios.

Amor: el deseo mutuo encenderá la relación y dulces vivencias colmarán todos los días.

23:51

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: participará de eventos favorables y los colegas destacarán su éxito.

Amor: una relación nueva podría iniciarse, pero sus expectativas son algo desmesuradas.

23:51

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dudas quedarán atrás y llegará a acuerdos convenientes. Beneficios.

Amor: alejará a los entrometidos que quieren agregar confusión sin sentido en la pareja.

23:51

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: por la gran creatividad, su proyecto será celebrado por original.

Amor: su deseo será más comprendido y la calidez inundará a la pareja.

23:50

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: reemplazará medidas obsoletas por otras más actualizadas.

Amor: surge el momento para revelar secretos que podrían provocar incomodidad.

23:50

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aplicará su experiencia para impulsar un proyecto atrasado. 

Amor: un encuentro divertido facilitará la armonía y ayudará a la pareja a crecer.

23:50

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno hará una observación sobre aquello que traba las tareas.

Amor: la fidelidad será la virtud que serenará los ánimos y hará crecer a la pareja.

23:49

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará logros materiales activamente y tendrá éxito con proyectos nuevos.

Amor: al buscar su alma gemela se acercará alguien que posee todos los atributos.

23:46

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RETRAÍDA CUANDO ESTÁ EN UN GRUPO CON EL QUE NO COMPARTE IDEAS NI SUS METAS.

23:46

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 13 de octubre?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 12 de octubre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC