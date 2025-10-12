Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 13 de octubre.
• Trabajo y negocios: momento para hacer los cambios postergados y planear un proyecto innovador.
• Amor: una persona conocida tendrá una actitud valiente y eso le resultará muy atractivo.
• Trabajo y negocios: se destacará por ser flexible ante una propuesta que no termina de gustarle.
• Amor: la aceptación se convertirá en una virtud que suavizará los roces que hay en la pareja.
• Trabajo y negocios: una propuesta interesará al entorno y con entusiasmo se lograrán las metas.
• Amor: se dará un encuentro con alguien especial que se convertirá en su alma gemela.
• Trabajo y negocios: llegará la información que destraba un proyecto y supera las demoras.
• Amor: reclamos en la pareja causarán incomodidad porque se avecina un cambio importante.
• Trabajo y negocios: trabajará con certeza y ganará tiempo ante gente obstinada. Llegan beneficios.
• Amor: el deseo mutuo encenderá la relación y dulces vivencias colmarán todos los días.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: participará de eventos favorables y los colegas destacarán su éxito.
• Amor: una relación nueva podría iniciarse, pero sus expectativas son algo desmesuradas.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: las dudas quedarán atrás y llegará a acuerdos convenientes. Beneficios.
• Amor: alejará a los entrometidos que quieren agregar confusión sin sentido en la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: por la gran creatividad, su proyecto será celebrado por original.
• Amor: su deseo será más comprendido y la calidez inundará a la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: reemplazará medidas obsoletas por otras más actualizadas.
• Amor: surge el momento para revelar secretos que podrían provocar incomodidad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: aplicará su experiencia para impulsar un proyecto atrasado.
• Amor: un encuentro divertido facilitará la armonía y ayudará a la pareja a crecer.
• Trabajo y negocios: gente del entorno hará una observación sobre aquello que traba las tareas.
• Amor: la fidelidad será la virtud que serenará los ánimos y hará crecer a la pareja.
• Trabajo y negocios: alcanzará logros materiales activamente y tendrá éxito con proyectos nuevos.
• Amor: al buscar su alma gemela se acercará alguien que posee todos los atributos.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RETRAÍDA CUANDO ESTÁ EN UN GRUPO CON EL QUE NO COMPARTE IDEAS NI SUS METAS.
