Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 16 de febrero, según tu signo zodiacal

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero.
• Trabajo y negocios: las cosas se equilibran y las señales de prosperidad serán un hecho. Nuevo proyecto.
• Amor: el bienestar y la armonía terminarán con los roces y las discusiones en la pareja.
• Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para hacer avanzar el proyecto más elaborado.
• Amor: le llamarán la atención sobre su hábito de no escuchar; será hora de aceptarlo.
• Trabajo y negocios: descubrirá que las metas están cada vez más lejanas, será momento de cambiar.
• Amor: ciertas dudas crearán un estado de sospecha pero con sinceridad lo resolverá.
• Trabajo y negocios: una idea de colegas bajará los gastos, si la aplica habrá beneficios inesperados.
• Amor: los que no tienen pareja, estén alerta, un encuentro le traerá una sorpresa.
• Trabajo y negocios: una promesa de ganancias rápidas no le convencerá. Conviene seguir con lo seguro.
• Amor: será buena idea poner límites a cierta gente que se esfuerza en parecer simpática.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: los planes se cumplen y plantean escenarios nuevos. Necesitará equiparse.
• Amor: el romance se renovará con pequeñas atenciones y cálidas muestras de encanto.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: recibirá halagos de gente influyente en su trabajo y podrá pedir cambios.
• Amor: su rasgo enamoradizo hará que su pareja pierda la paciencia y se lo reproche.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: momento propicio para resolver lo pendiente y generar nuevos planes.
• Amor: expresa lo que siente sin necesidad de herir y recupera su corazón tierno.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones porque llega gente malintencionada.
• Amor: una agradable vivencia le hará vivir un encuentro que resultará inolvidable.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: medidas poco claras provocarán retrasos en los proyectos o negocios.
• Amor: mostrará su carácter para hacer valer a su pareja ante familiares maliciosos.
• Trabajo y negocios: las cosas marchan de acuerdo a lo planeado, pero surgirán desafíos.
• Amor: su encanto será notorio y percibido como irresistible por las personas cercanas.
• Trabajo y negocios: un negocio que no da esperanzas, comenzará a crecer y su realidad cambia.
• Amor: estará muy sensible y no soportará roces ni discusiones en su entorno.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y AGRADABLE PERO IGNORA A AQUÉL QUE HA QUERIDO DAÑARLE.
