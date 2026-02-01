Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 2 de febrero, según tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero.
• Trabajo y negocios: hará bien en alejar a la gente maliciosa de los proyectos más elaborados.
• Amor: los comentarios de cierta gente crearán desconfianza en la pareja pero los superará.
• Trabajo y negocios: con la cooperación del entorno, alcanzará las metas que cree imposibles.
• Amor: la pareja atraviesa un momento difícil pero tendrá el carácter para resolver todo.
• Trabajo y negocios: necesitará mejorar los negocios o proyectos y será con ayuda del entorno.
• Amor: recibirá críticas por su dispersión y poca atención, pero se animará a cambiar.
• Trabajo y negocios: tomará decisiones e iniciativas positivas para sus finanzas personales.
• Amor: momento para hablar de los temas postergados en la pareja o surgirán problemas.
• Trabajo y negocios: arreglará su lugar de trabajo, descartará lo viejo y dejará entrar lo nuevo.
• Amor: su encanto no pasará por desapercibido para cierta persona de su entorno.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: surgirán novedades que mejoran su vida material. Esfuerzo reconocido.
• Amor: compartirá secretos que guarda en su corazón y la intimidad será renovada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: se avecina una etapa plena de buenas influencias y tendencias positivas.
• Amor: vencerá cierta indecisión y se acercará a la persona atractiva que desea conocer.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: un nuevo negocio revelará mejores beneficios y futuros cambios.
• Amor: la insistencia de una ex pareja le obligará a revisar las heridas del pasado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: se dinamizan las cobranzas y podrá invertir en su proyecto.
• Amor: momento de alta sensibilidad en la pareja, no habrá lugar para gestos altisonantes.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: su carácter discreto favorecerá que gente influyente le tenga en cuenta.
• Amor: un encuentro fortuito derivará en romance y su mundo tendrá un giro.
• Trabajo y negocios: nuevas ideas de colegas le resultarán impracticables, pero las adaptará.
• Amor: surgirá una fuerte atracción con cierta persona y un romance podría surgir.
• Trabajo y negocios: se alejará de las personas que sostienen ideas que no ayudan a su proyecto.
• Amor: alguien sentirá el candor de sus palabras y sabrá que un romance es posible.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VIRTUOSA Y DE BUEN HUMOR PERO A VECES TIENDE A OCULTAR SUS SENTIMIENTOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 2 de febrero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 2 de febrero?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 1 de febrero