Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 2 de febrero, según tu signo zodiacal

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del lunes 2 de febrero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del lunes 2 de febrero del 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
22:56

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero.

22:56

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: hará bien en alejar a la gente maliciosa de los proyectos más elaborados.

Amor: los comentarios de cierta gente crearán desconfianza en la pareja pero los superará.

22:55

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con la cooperación del entorno, alcanzará las metas que cree imposibles.

Amor: la pareja atraviesa un momento difícil pero tendrá el carácter para resolver todo.

22:55

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesitará mejorar los negocios o proyectos y será con ayuda del entorno.

Amor: recibirá críticas por su dispersión y poca atención, pero se animará a cambiar.

22:54

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará decisiones e iniciativas positivas para sus finanzas personales.

Amor: momento para hablar de los temas postergados en la pareja o surgirán problemas.

22:54

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: arreglará su lugar de trabajo, descartará lo viejo y dejará entrar lo nuevo.

Amor: su encanto no pasará por desapercibido para cierta persona de su entorno.

22:53

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán novedades que mejoran su vida material. Esfuerzo reconocido.

Amor: compartirá secretos que guarda en su corazón y la intimidad será renovada.

22:53

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa plena de buenas influencias y tendencias positivas.

Amor: vencerá cierta indecisión y se acercará a la persona atractiva que desea conocer.

22:52

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un nuevo negocio revelará mejores beneficios y futuros cambios.

Amor: la insistencia de una ex pareja le obligará a revisar las heridas del pasado.

22:52

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se dinamizan las cobranzas y podrá invertir en su proyecto.  

Amor: momento de alta sensibilidad en la pareja, no habrá lugar para gestos altisonantes.

22:52

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su carácter discreto favorecerá que gente influyente le tenga en cuenta.

Amor: un encuentro fortuito derivará en romance y su mundo tendrá un giro.

22:51

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: nuevas ideas de colegas le resultarán impracticables, pero las adaptará.

Amor: surgirá una fuerte atracción con cierta persona y un romance podría surgir.

22:50

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se alejará de las personas que sostienen ideas que no ayudan a su proyecto.

Amor: alguien sentirá el candor de sus palabras y sabrá que un romance es posible.

22:50

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VIRTUOSA Y DE BUEN HUMOR PERO A VECES TIENDE A OCULTAR SUS SENTIMIENTOS.

22:49

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 2 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 1 de febrero

Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 2 de febrero, según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 2 de febrero, según tu signo zodiacal

Horóscopo del domingo 1 de febrero: pronósticos en el amor según tu signo
Vida social

Horóscopo del domingo 1 de febrero: pronósticos en el amor según tu signo

Horóscopo de hoy, 1 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 1 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de hoy, 31 de enero: Descubre las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 31 de enero: Descubre las predicciones más exactas para tu signo