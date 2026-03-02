Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
00:52
  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , lunes 2 de marzo .
00:50

ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: surgirán señales de prosperidad y aunque los demás no las adviertan, le ayudarán.

• Amor: momento propicio para ocuparse de temas del corazón y recuperar la armonía.

00:49

TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: compartirá una idea que será la clave para aumentar los negocios o los proyectos.

• Amor: con buena actitud, dejará de lado la melancolía y estará listo para conocer a alguien.

00:49

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: resolverá un asunto que en principio parecía simple pero es complicado.

• Amor: si confía demasiado en su poder de seducción, conocerá a alguien inconmovible.

00:48

CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: momento para hacer reformas audaces que iluminen ese proyecto tan especial.

• Amor: las discusiones en la pareja no deben convertirse en rutina o arriesgará la armonía.

00:48

LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: alguien tomará iniciativas que no le gustarán pero los resultados harán que las acepte.

• Amor: se avecina una crisis que puede evitarse; las pequeñas atenciones serán la clave.

00:47

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: le molestarán las habladurías y se concentrará en los resultados.

• Amor: ciertas dudas en la relación comenzarán a dar problemas, pero las resolverá.

00:46

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: su creatividad estará a pleno y le permitirá alcanzar nuevas metas.

• Amor: le acecha un estado de vulnerabilidad, por lo que discutir no ayudará en nada.

00:46

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: un emprendimiento dará señales de éxito y todo comienza a mejorar.

• Amor: cuando se disipen los conflictos, la seducción impactará en la otra persona.

00:45

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: momento favorable para resolver esas trabas inamovibles.

• Amor: necesitará un acuerdo superador para recuperar la armonía en la pareja.

00:45

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar el éxito con una propuesta algo audaz.

• Amor: surgirán discusiones causadas por familiares, pero no afectarán a la pareja.

00:43

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: tendrá una idea genial que los demás quieren tomar pero pocos la entenderán.

• Amor: momento propicio para iniciar nuevo romance o alcanzar la reconciliación.

00:43

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: personas del entorno criticarán su actitud cautelosa pero el éxito lo justificará.

• Amor: se darán las condiciones para lograr una cita romántica con una alma gemela.

00:41

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LOS MISTERIOS DEL SUBCONSCIENTE; AMA CONOCER DE PSICOLOGÍA.

00:41
  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy , lunes 2 de marzo ?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 1 de marzo