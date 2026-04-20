Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 20 de abril.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: momento favorable para adoptar lo nuevo o arrojar lo viejo; nueva etapa.

• Amor: mejorará la relación con una actitud conciliadora que ayudará al entendimiento.

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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: verá señales claras de mejoría en ventas o avances con interesantes beneficios.

• Amor: la pareja se esforzará en mantener la armonía y los momentos felices crecerán.

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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: su habilidad para comunicarse será la base del éxito y la situación mejorará.

• Amor: superará el desafío para arreglar una relación difícil y todos saldrán ganando.

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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: una propuesta no resultará tal como le habían dicho, pero le verá lo positivo.

• Amor: con gran intuición, logrará llegar a la persona que le atrae y el romance surgirá.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: contará con alternativas positivas para el negocio o proyecto y alcanza el éxito.

• Amor: momento para resolver las dudas o una nueva relación iniciará con problemas.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: planteará su desacuerdo en un negocio y tendrá razón; no tendrá éxito.

• Amor: con su especial encanto, disipará un problema que está pronto a desatarse.

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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: se avecina el momento para aplicar su talento y revertir los problemas.

• Amor: sus sentimientos serán comprendidos y una situación pasajera mejorará.

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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: resolverá dificultades, aprenderá de los errores y logrará un éxito.

• Amor: gente entrometida provocará malentendidos en la pareja, pero los superarán.

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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: algún gasto se verá como un derroche, pero mostrará su utilidad.

• Amor: habrá problemas de comunicación que se reflejarán en un encuentro.

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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: se avecina un cambio de empleo o negocio; habrá mejoras. 

• Amor: expresar emociones le será difícil, pero su pareja ayudará si abre el corazón.

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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: novedades tecnológicas iniciarán cambios que mejoran los trabajos.

• Amor: una cálida aproximación vendrá de quien menos imagina y promete romance.

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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: estudiará un nuevo proyecto y hallará el campo propicio para su talento.

• Amor: iniciará etapa de armonía que predispone a cambios que crean el nuevo comienzo.

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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON LOS PIES EN LA TIERRA, PERO LE CUESTA DEMOSTRAR SENTIMIENTOS EN PÚBLICO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 20 de abril?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 19 de abril