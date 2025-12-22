Redacción EC
PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: su talento reflexivo esta vez será de ayuda con los asuntos que mantiene pendientes.

• Amor: expresará con afecto el adiós a una dulce etapa que concluirá sin tensiones.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENTUSIASTA, JOVIAL Y SOÑADORA. SU ÁNIMO EXPANSIVO ALEGRA TODOS LOS AMBIENTES.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 22 de diciembre?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 21 de diciembre

