01:58
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
• Trabajo y negocios: su talento reflexivo esta vez será de ayuda con los asuntos que mantiene pendientes.
• Amor: expresará con afecto el adiós a una dulce etapa que concluirá sin tensiones.
01:51
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENTUSIASTA, JOVIAL Y SOÑADORA. SU ÁNIMO EXPANSIVO ALEGRA TODOS LOS AMBIENTES.
01:50
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 22 de diciembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 22 de diciembre?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 21 de diciembre