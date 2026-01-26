Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 26 de enero, según tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 26 de enero.
• Trabajo y negocios: con inspirada intuición, alcanzará el éxito en metas que auguran buenos proyectos.
• Amor: la impulsividad no será buena consejera para relacionarse en la pareja.
• Trabajo y negocios: se incrementa un éxito económico pero estará alerta por los escenarios cambiantes.
• Amor: la relación se suavizará gracias a la paciencia demostrada con armonía.
• Trabajo y negocios: las restricciones terminan y los beneficios fluyen pero controlará los gastos.
• Amor: surgirán dificultades en la pareja pero las afinidades crecen y resuelven todo.
• Trabajo y negocios: las indecisiones impedirán que tome iniciativas audaces que sean exitosas.
• Amor: el momento será propicio para abandonar la timidez y conocer a alguien especial.
• Trabajo y negocios: una información se revelará más valiosa de lo que cree y será un logro conservarla.
• Amor: en la pareja habrá reacciones emocionales diferentes ante un mismo tema.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
• Trabajo y negocios: un negocio que parece difícil comenzará a funcionar con gran futuro.
• Amor: al momento de iniciar una relación, demasiadas palabras le dará desconfianza.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
• Trabajo y negocios: será buena idea dejar de lado cierta exigencia que su entorno resiste.
• Amor: comprobará que albergar dudas es un ejercicio inútil, importa más la confianza.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
• Trabajo y negocios: disipará las rutinas interminables por el trabajo de su mente creativa.
• Amor: surgirán quejas por sus opiniones demasiado filosas para todos los temas.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: una propuesta generará desconcierto pero hará bien en revisar.
• Amor: una nueva relación surge en el momento más inesperado y se enamorará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: los problemas crecen si aumenta el desorden pero los resolverá.
• Amor: superará complicaciones delicadas y su pareja estará encantada por la audacia.
• Trabajo y negocios: sus exigencias causarán rechazo pero finalmente serán comprendidas.
• Amor: se disipará la incomodidad, alcanzará la reconciliación y recuperan la calidez.
• Trabajo y negocios: será eficiente resolviendo problemas y por eso gente influyente le observará.
• Amor: su actitud amorosa en el momento preciso despertará una súbita atracción.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y AMANTE DE LOS LIBROS. POSEE SENTIDO ESTÉTICO Y CAPACIDAD DIDÁCTICA.
