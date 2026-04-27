Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 27 de abril.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: comprobará que actuando por su cuenta superará los problemas, sin mediadores.

• Amor: aceptará algunas críticas y el acercamiento se producirá para bien de la relación.

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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: se avecina un nuevo comienzo, posibles empleo o emprendimiento nuevos.

• Amor: momento para plantear cambios, pero también para sanar viejas heridas.

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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: gente influyente le está considerando para un nuevo puesto, atención.

• Amor: evitará discusiones en la pareja, ganará el buen humor y surgirá el diálogo.

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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: se producirán cambios muy esperados para el avance de nuevos proyectos.

• Amor: sentirá una fuerte atracción por alguien cercano y el romance será inminente.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: gente influyente necesitará de su talento y los beneficios no se harán esperar.

• Amor: la amabilidad sumará a su encanto y su presencia será irresistible para alguien.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: con certeza, resolverá un problema intrincado y recibirá fuertes elogios.

• Amor: una reiterada actitud de su pareja comenzará a molestarle por lo infundada.

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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: tendrá mucha actividad e intereses que atender, pero resolverá desafíos.

• Amor: un cálido encuentro será la señal para que un romance comience felizmente.

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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: ya no invertirá energía en tareas rutinarias; lo nuevo se avecina.

• Amor: la morosidad en expresar los sentimientos tendrá consecuencias que no desea.

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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: comprobará que resuelve muchos trabajos. Hará bien en delegar.

• Amor: superará las frustraciones y recupera la expresión de su ternura; todo renacerá.

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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: resolverá una situación económica inestable con gran talento. 

• Amor: surgirán dificultades en la pareja, pero se resolverán dialogando con sinceridad.

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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: la situación parecerá estar mal, pero se avecina un cambio necesario. Confíe.

• Amor: entendimiento mutuo y gratos momentos íntimos encenderán a la pareja.

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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: elaborará un plan que será casi perfecto, dejará atrás las dudas e indecisiones.

• Amor: las actividades compartidas por la pareja harán que los sentimientos se expresen.

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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESCRUPULOSA. LE GUSTA EMPEZAR DE ABAJO, PERO POSEE UNA GRAN AMBICIÓN.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 27 de abril?

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