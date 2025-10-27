Redacción EC
01:25

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: destacarán su habilidad para relacionarse y crear proyectos con potencial.

Amor: será bien visto con pequeñas atenciones que fortalecerán los momentos románticos.

01:25

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tenacidad será vista como virtud y de gran creatividad. Logro inesperado.

Amor: la sinceridad dejará atrás los malentendidos y permitirá que la atracción reine.

01:25

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se animará a hacer un cambio de rumbo y sus finanzas comenzarán a crecer.

Amor: querrá poner límites claros en la relación, pero podría confundirse con indiferencia.

01:25

VIRGO (agosto 23-septiembre22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas para lograr proyectos que aseguren el éxito.

Amor: hará bien en ignorar la intromisión de cierta gente para que todo mejore en la pareja.

01:23

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias pondrán en riesgo proyectos bien elaborados.

Amor: su irresistible encanto no pasará desapercibido y alguien quedará impactado.

01:23

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto interesará a gente influyente que dará la conformidad.

Amor: realizará actividades gratificantes en común y ello generará mayor calidez.

01:22

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas para definir proyectos o generar ideas audaces.

Amor: gestos cargados de ternura lograrán acercar a la persona que más desea conocer.

01:22

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: circunstancias positivas generarán ventajas y buenos resultados.

Amor: un conflicto pondrá a prueba la integridad de la pareja, pero lo superarán.

01:22

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: actitudes obstinadas le enfrentarán con las personas más cumplidoras.

Amor: disfrutará un clima de acercamiento que favorece los encuentros románticos.

01:21

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su talento para generar proyectos mejorará y le llevará hacia el éxito.

Amor: su encanto estará irresistible especialmente para la persona que más desea conocer.

01:21

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOTIVADA POR EL AMOR Y LOS HECHOS ROMÁNTICOS. AMA LOS LUGARES ÍNTIMOS.

01:21

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 27 de octubre?

