Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 29 de junio.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Trabajo y negocios: se darán las condiciones para dejar atrás las trabas y avanzar con las tareas.
  • • Amor: necesitará moderar sus impulsos si desea concretar un encuentro romántico.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Trabajo y negocios: momento para estar alerta, revisar posibles fallas y evitar algún altibajo.
  • • Amor: descubrirá que posee una intensa afinidad con la persona más inesperada.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Trabajo y negocios: resolverá un desacuerdo con el entorno y la cooperación comenzará a crecer.
  • • Amor: su encanto se destacará en un encuentro y todo le llevará hacia un romance.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Trabajo y negocios: tomará una decisión que está injustamente postergada y las trabas cederán.
  • • Amor: los gestos más que las palabras crearán una reconciliación o un romance.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Trabajo y negocios: se avecinan cambios de cierta complejidad, pero tendrán resultado positivo.
  • • Amor: algunas cosas resueltas o bien hechas darán optimismo y armonía a la pareja.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Trabajo y negocios: su intuición se pondrá en alerta ante una propuesta que no es confiable.
  • • Amor: las cosas en la pareja estarán en calma, pero un cambio será inevitable.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Trabajo y negocios: si mantiene un férreo control, pronto llegará un beneficio inesperado.
  • • Amor: las diferencias en la pareja crearán inquietud, pero un gesto amoroso las vencerá.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Trabajo y negocios: descubrirá la falta de avance en el trabajo y tomará duras iniciativas.
  • • Amor: su fuerte encanto generará situaciones incómodas en el entorno, pero lo disfrutará.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Trabajo y negocios: surgirá propuesta que solo asegura esfuerzo y poco beneficio. 
  • • Amor: la expresión del afecto será crucial para recuperar la calidez y vencer la indiferencia.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Trabajo y negocios: se dirá que un proyecto es genial, pero será algo decepcionante. 
  • • Amor: sin razones, germinará la idea según la cual su posición en la pareja es insegura.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Trabajo y negocios: necesitará poner orden y alejará a gente poco idónea que no ayuda.
  • • Amor: en la pareja se debatirán los impulsos por disponer de espacios propios y acordarán.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Trabajo y negocios: una propuesta será del agrado del entorno que decidirá cooperar en todo.
  • • Amor: surgirán dulces vivencias que fortalecerán a la pareja y permitirán un nuevo comienzo.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA E INCLINADA A EMBELLECER LA VIDA ÍNTIMA. NO LE GUSTA DISCUTIR.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 29 de junio?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del domingo 28 de junio