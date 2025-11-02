Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 3 de noviembre.
• Trabajo y negocios: trabas que demoran o impiden el surgimiento de proyectos exitosos caerán.
• Amor: encenderá una relación que parece indiferente y el romance nacerá como un sol.
• Trabajo y negocios: necesitará mucha energía para hacer relucir su talento y alcanzar las metas.
• Amor: altibajos o malentendidos pondrán a la pareja al borde de un desencuentro.
• Trabajo y negocios: los datos confirmarán que su criterio es el correcto y el éxito le espera.
• Amor: gestos cargados de afecto en la pareja llenarán de entusiasmo la vida en común.
• Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión logrará captar la atención para un proyecto.
• Amor: mostrará gran sensibilidad ante una persona y se convertirá en su alma gemela.
• Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios postergados. Positivo para innovar.
• Amor: un gesto adusto en la pareja será borrado por la calidez de un momento único.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: momento propicio para animarse y tomar riesgos, todo saldrá bien.
• Amor: recuperará la armonía con pequeñas atenciones y el vínculo amoroso crece.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: no habrá lugar para el pesimismo y el proyecto despega con éxito.
• Amor: la intimidad se verá enriquecida por hablar de aquello que no se atreve a nombrar.
ESCORPIO (octubre23-noviembre21)
• Trabajo y negocios: altibajos o escasez terminarán y las cosas volverán a ser exitosas.
• Amor: se insinúa una etapa en la que la pareja debería prepararse; nuevo comienzo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: momento para la discreción, algunos errores no se disimularán.
• Amor: por su fuerte encanto no dejará de llamar la atención y un encuentro se dará.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
• Trabajo y negocios: el perfeccionismo no será buena idea para tratar un asunto complicado.
• Amor: derribará la barrera de timidez con un gesto amable, el encanto hará el resto.
• Trabajo y negocios: un posible nuevo cargo podría surgir. Le hallarán bien preparado.
• Amor: la calidez compartida en la pareja generará un nuevo comienzo y planes a futuro.
• Trabajo y negocios: momento para ignorar críticas de gente que no aporta nada al proyecto.
• Amor: los gestos positivos en la pareja crecerán y el camino a la armonía quedará liberado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA Y SENSIBLE. DETESTA LAS CONTROVERSIAS CON SERES QUERIDOS.
