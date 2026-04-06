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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 6 de abril.
• Trabajo y negocios: momento para prevenir problemas, sobre todo en asuntos de dinero.
• Amor: alguna persona maliciosa sembrará confusión en la pareja, pero lo ignorará.
• Trabajo y negocios: cierto negocio o proyecto podría demandar un viaje en el que aprenderá mucho.
• Amor: su ser interior le dirá qué hacer para recuperar un afecto de otros tiempos.
• Trabajo y negocios: será buena idea alejarse de gente que solo sabe hablar de sus pérdidas.
• Amor: surgirá un encuentro que sanará las heridas del pasado que aún persisten.
• Trabajo y negocios: nuevos contactos le darán mayor dinamismo a un proyecto que no arranca.
• Amor: una discusión en la pareja servirá para entender que no siempre tendrá razón.
• Trabajo y negocios: para iniciar una nueva empresa o hacer inversiones, lo tomará con cautela.
• Amor: momento para no sugerir muchas iniciativas en la relación, necesita tomar solo una.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: éxito en tareas que requieren una precisa habilidad; habrá beneficios.
• Amor: ideal para planear encuentros postergados e iniciar un nuevo romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: un gran esfuerzo tendrá éxito y una justa recompensa. Ideal hacer compras.
• Amor: hará bien en evitar discusiones y decir algo de lo que pueda arrepentirse.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: será propicio negociar beneficios o mejorar condiciones en contratos.
• Amor: disfrutará de un agradable estado de armonía en la pareja que hará fluir la calidez.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: estar alerta será inteligente, hay riesgo por engaños o errores.
• Amor: la comunicación estará en problemas y podría causar malentendidos o desencuentros.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: los emprendimientos nuevos sufrirán altibajos, pero lo superarán.
• Amor: una relación intensa hará que la soledad se disipe y su mundo interior se renueve.
• Trabajo y negocios: momento para controlar gastos y hacer planes bien calculados y austeros.
• Amor: le rodeará gente a toda hora que no le deja en paz, pero los alejará con carácter.
• Trabajo y negocios: un viejo proyecto será considerado como una idea de gran innovación.
• Amor: la armonía y complicidad en la pareja ayudará a disfrutar de la vida social.
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON HABILIDAD PARA HACER DINERO RÁPIDO, PERO NO CONSIDERA EL FUTURO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 6 de abril?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 6 de abril?
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