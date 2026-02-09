Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 9 de febrero, según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
01:59

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoylunes 9 de febrero.

01:58

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto fluirá y permitirá que su iniciativa sea considerada. Surgirá beneficio.

Amor: querrá hacer sugerencias en la pareja pero habrá una resistencia excesiva.

01:58

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un valioso colega pondrá trabas a un acuerdo que está por cerrar pero lo vencerá.

Amor: su apacible mundo interior captará la atención de una persona muy especial.

01:57

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será buena idea tener la seguridad de que las metas serán alcanzadas.

Amor: todo estará bien en la pareja porque se sucederán los momentos agradables.

01:57

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el control de su carácter será de gran ayuda cuando surja una situación difícil.

Amor: será riesgoso comentar con cualquier desconocido los asuntos de la pareja.

01:56

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cambiará el rumbo de un proyecto hacia un destino impensado y será un éxito.

Amor: tendrá la oportunidad de estar a solas con alguien que le desvela; será inolvidable.

01:56

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

•  Trabajo y negocios: será tenaz para mejorar aspectos negativos del negocio y llega propuesta.

•  Amor: una ex pareja rondará en su entorno intentando revivir algo que no puede ser.

01:51

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se iniciará una nueva etapa y su experiencia será muy valorada.

Amor: se enamorará a primera vista y dejará todo de lado pero estará bien ir con cautela.

01:50

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para apartarse de la gente maliciosa en el trabajo.

Amor: olvidará pequeños detalles, importantes para su pareja y se lo harán saber.

01:49

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se destacará por una sucesión de logros que le llevarán al éxito.

Amor: habrá momentos de tristeza en la pareja, pero la disipará con un gesto divertido.

01:48

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: pasará por sus manos un asunto mal manejado y lo resolverá.  

Amor: una confusión hará que surja un entredicho que escalará sin dar explicaciones.

01:47

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto bloqueado se destrabará y facilitará que surjan negocios.

Amor: se avecinan reacciones emocionales en la pareja que no conducirán a nada.

01:43

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los negocios estancados fluirán y su entorno lo destacará ante gente influyente.

Amor: experimentará fuertes vivencias con alguien irresistible y surgirá romance.

01:27

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON GRAN INICIATIVA EN EL TRABAJO PERO NO LE GUSTA RECIBIR ORDENES. ES UN LÍDER NATO.

01:26

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 9 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 8 de febrero

Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 9 de febrero, según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy y predicciones para este lunes 9 de febrero, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de hoy, 8 de febrero: Revisa las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 8 de febrero: Revisa las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo del domingo 8 de febrero: predicciones en el amor según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo del domingo 8 de febrero: predicciones en el amor según tu signo zodiacal