Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: llegará una ayuda conveniente con colegas nuevos y todo se convertirá en éxito.
Amor: las dudas en la pareja quedarán aclaradas y surgirá una dulce armonía.
Trabajo y negocios: gente de confianza insistirá con cambios de estrategia y verá que tienen razón.
Amor: cuidará pequeños detalles, una bella persona los nota y termina enamorándose.
Trabajo y negocios: enfrentará una situación complicada pero resolverá con gran eficacia.
Amor: una expareja rondará cerca de su entorno con la intención de revisar el pasado.
Trabajo y negocios: con cierta mediación se acercarán posiciones opuestas y todos ganan.
Amor: su encanto estará irresistible y será percibido especialmente por una persona.
Trabajo y negocios: una polémica medida recibirá rechazo pero la analizará con calma y la entenderá.
Amor: los gestos sutiles serán recibidos con calidez y el ambiente se armonizará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: reunirá colegas expertos y las perspectivas comenzarán a ser prometedoras.
Amor: con la persona que menos imagina, descubrirá que le une una gran afinidad.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: en una reunión se enterará sobre un negocio que genera beneficios rápidos.
Amor: momento para una relación nueva que conocerá en un encuentro fortuito.
Trabajo y negocios: se preocupará por una entrevista decisiva pero todo resultará favorable.
Amor: su pareja le hablará sin rodeos sobre un tema y ello le alterará los nervios.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una falla ocurrirá si exagera con el optimismo pero lo controlará.
Amor: en la pareja le pedirán un cambio de actitud que permita destrabar la armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: le llegarán noticias positivas sobre los proyectos. Sus ingresos crecen.
Amor: alguien del pasado se enamorará de alguien de su entorno pero lo aceptará.
Trabajo y negocios: una idea de otro tiempo se convertirá en éxito y hará crecer el negocio.
Amor: cuando se controla el entusiasmo, puede ver a la persona en su totalidad.
Trabajo y negocios: su intuición le guiará con acierto en una situación difícil y saldrá adelante.
Amor: dirigirá su encanto a cierta persona y tendrá éxito, será su alma gemela.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA Y PERSPICAZ. TIENE MUCHA PACIENCIA EN SITUACIONES IRRITANTES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 12 de mayo?
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