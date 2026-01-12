Horóscopo de hoy y predicciones: que dicen los astros para martes 13 de enero de 2026

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 12 de enero.
- Trabajo y negocios: un colega nuevo ayudará a ver las cosas tal como son en asuntos no resueltos.
- Amor: su pareja tendrá que ser vehemente para ser escuchada y verá que tiene razón.
- Trabajo y negocios: le rodeará gente astuta que quiere abusar de su generosidad, pero no lo logrará.
- Amor: en una cita volverá a encenderse una fuerte calidez y surgirá el romance.
- Trabajo y negocios: con su fuerte intuición esclarecerá confusiones que dañan proyectos.
- Amor: el romance en la pareja crecerá en solidez y en cálidos momentos; nueva etapa.
- Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para mejorar planes y esclarecer temas complejos.
- Amor: si propicia el diálogo suavizará la tensión en la pareja y logrará madurez.
- Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como ha sido planeado pero alguien le verá lo positivo.
- Amor: la sonrisa de una bella persona le llenará de entusiasmo y el romance surgirá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: las dificultades parecerán insuperables pero la solución estará a la vista.
- Amor: una ex pareja reaparecerá con un pedido de disculpas para sanar el pasado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: no será propicio arriesgarse con un proyecto demasiado audaz.
- Amor: junto a su pareja querrá consolidar una nueva etapa con sueños en común.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: querrá hallar una solución mágica para resolver los problemas.
- Amor: las diferencias en la pareja se disiparán y surgirán los sentimientos más ocultos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: surgirá un viaje para hacer conocer los negocios. Éxito resonante.
- Amor: conocerá a alguien y la primera impresión será alucinante y se enamora.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: la situación más temida podría ocurrir si no toma previsiones.
- Amor: aunque no lo espera, alguien deseará acercarse con la excusa más increíble.
- Trabajo y negocios: demasiadas exigencias no será el ambiente ideal pero lo hará con éxito.
- Amor: alguna actitud de su pareja resultará contradictoria, pero controlará el fastidio.
- Trabajo y negocios: recibirá la respuesta esperada en un trámite y ello le llenará de entusiasmo.
- Amor: su pareja le agradecerá por su comprensión y la intimidad ganará en ternura.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA POR DINERO Y POSICIÓN PERO RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD Y SUS VALORES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 13 de enero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 13 de enero?
• Revisa aquí el horóscopo del lunes 12 de enero