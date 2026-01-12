Horóscopo de hoy y predicciones: que dicen los astros para martes 13 de enero de 2026

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del martes 13 de enero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del martes 13 de enero del 2026.

Por Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco.

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: un colega nuevo ayudará a ver las cosas tal como son en asuntos no resueltos.
  • Amor: su pareja tendrá que ser vehemente para ser escuchada y verá que tiene razón.
TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: le rodeará gente astuta que quiere abusar de su generosidad, pero no lo logrará.
  • Amor: en una cita volverá a encenderse una fuerte calidez y surgirá el romance.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: con su fuerte intuición esclarecerá confusiones que dañan proyectos.
  • Amor: el romance en la pareja crecerá en solidez y en cálidos momentos; nueva etapa. 
CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para mejorar planes y esclarecer temas complejos.
  • Amor: si propicia el diálogo suavizará la tensión en la pareja y logrará madurez.
LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como ha sido planeado pero alguien le verá lo positivo. 
  • Amor: la sonrisa de una bella persona le llenará de entusiasmo y el romance surgirá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: las dificultades parecerán insuperables pero la solución estará a la vista.
  • Amor: una ex pareja reaparecerá con un pedido de disculpas para sanar el pasado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: no será propicio arriesgarse con un proyecto demasiado audaz. 
  • Amor: junto a su pareja querrá consolidar una nueva etapa con sueños en común.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: querrá hallar una solución mágica para resolver los problemas. 
  • Amor: las diferencias en la pareja se disiparán y surgirán los sentimientos más ocultos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: surgirá un viaje para hacer conocer los negocios. Éxito resonante. 
  • Amor: conocerá a alguien y la primera impresión será alucinante y se enamora.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: la situación más temida podría ocurrir si no toma previsiones. 
  • Amor: aunque no lo espera, alguien deseará acercarse con la excusa más increíble.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: demasiadas exigencias no será el ambiente ideal pero lo hará con éxito. 
  • Amor: alguna actitud de su pareja resultará contradictoria, pero controlará el fastidio.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: recibirá la respuesta esperada en un trámite y ello le llenará de entusiasmo. 
  • Amor: su pareja le agradecerá por su comprensión y la intimidad ganará en ternura.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA POR DINERO Y POSICIÓN PERO RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD Y SUS VALORES.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 13 de enero?

