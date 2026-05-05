Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 5 de mayo.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: surgirán cambios que aplicará con prudencia o el entorno no lo aceptará.

• Amor: con entendimiento mutuo y pequeñas atenciones, crecerá la calidez en la pareja.

10:02
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: se dejará guiar con la intuición y hallará el plan para resolver asuntos difíciles.

• Amor: una actitud tolerante provocará que una reconciliación surja con naturalidad.

10:02
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: un colega aumentará su influencia y mostrará un nuevo proyecto.

• Amor: compartirá sus temores, la vida íntima mejora en la pareja y genera un nuevo comienzo.

10:02
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: los beneficios prometidos se cumplirán y nuevos planes serán posibles.

• Amor: un evento será la oportunidad donde surgirá una fuerte atracción por cierta persona.

10:02
  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: problemas imprevistos se sumarán, pero tendrá la habilidad para resolverlos.

• Amor: si toma la iniciativa, destrabará un conflicto que impide la armonía en la pareja.

10:02
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: un negocio crecerá y dará la posibilidad de repartir algún beneficio.

• Amor: el contacto con gente agradable generará expectativas para conocer alguien nuevo.

10:02
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: una reunión con colegas será la clave para alcanzar los objetivos.

• Amor: tendrá con el corazón bien dispuesto para generar dulces vivencias en la intimidad.

10:01
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: su prestigio será reconocido por su habilidad para negociar. 

• Amor: generará un vínculo con la persona que desea conocer y un romance se concretará.

10:01
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: surgirán altibajos, pero en lo económico todo estará controlado.

• Amor: un entredicho familiar causará confusión en la pareja, pero logrará la paz.

10:01
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: surgirá una tarea que requerirá de su capacidad de concentración.

• Amor: llega ese momento del inicio del romance en el que cada persona abre el alma.

10:01
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: se producirá una traba imprevista que podría afectar su proyecto.

• Amor: se debate entre confiar o no un secreto a su pareja, aunque de algún modo ya lo sabrá.

09:54
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: gente nueva le dará nuevas perspectivas al trabajo y las cosas mejorarán.

• Amor: un encuentro pondrá a prueba su encanto; se divertirá y estará irresistible.

09:52
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y MUY LABORIOSA PARA PLANEAR METAS Y OBJETIVOS AMBICIOSOS.
09:51

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 5 de mayo?

Revisa aquí el horóscopo del lunes 4 de mayo