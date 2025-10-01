Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre.
• Trabajo y negocios: resolverá errores que darán mayor precisión al proyecto y será un éxito.
• Amor: una situación confusa traerá un mal recuerdo, pero la confianza no se perderá.
• Trabajo y negocios: querrá que los demás trabajen a su ritmo, pero podría equivocarse si lo exige.
• Amor: momento propicio para compartir vivencias conmovedoras en la pareja.
• Trabajo y negocios: estar susceptible con ciertos temas, por lo que meditará bien antes de actuar.
• Amor: su irresistible encanto llamará la atención y alguien quedará cautivado.
• Trabajo y negocios: propicio decidirse para actuar en las compras y las ventas. Habrá beneficios.
• Amor: si se deja guiar por la intuición evitará problemas y no podrán reprocharle nada.
• Trabajo y negocios: su capacidad de adaptación será desafiada por cambios a último momento.
• Amor: alguna idea fija le llevará a un callejón sin salida, pero un encuentro cambiará todo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: soportará críticas de gente poco idónea, pero responderá con carácter.
• Amor: al caer algún prejuicio, sentirá que el enamoramiento está más firme que nunca.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: momento para ocuparse de cobranzas atrasadas y proyectos inconclusos.
• Amor: no habrá más lugar para las dudas y la confianza en la pareja se recuperará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: tendrá satisfacción porque su talento es bien evaluado por colegas.
• Amor: le sorprenderá cierta nostalgia por una ex pareja. Conviene bajar a tierra.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: descubrirá que hay personas que apoyan el nuevo proyecto.
• Amor: su carácter atraerá a una bella persona que parece distante pero no lo está.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: evaluará las cosas y con los cálculos correctos; el beneficio llegará.
• Amor: una salida divertida y en pareja disipará la melancolía y todo florecerá.
• Trabajo y negocios: sus respuestas audaces pero acertadas generarán la aprobación de colegas.
• Amor: logrará construir la relación íntima que más desea junto a su pareja y será feliz.
• Trabajo y negocios: vencerá con argumentos a colegas que le han criticado. Éxito resonante.
• Amor: le tienta aislarse pero alguien le convencerá de salir y conocer gente interesante.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIADA Y FELIZ CUANDO EL MUNDO REFLEJA JUSTICIA Y BIENESTAR PARA TODOS.
