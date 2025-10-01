Redacción EC
00:59

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre.

00:58

ARIES (marzo 21-abril 20)

•  Trabajo y negocios: resolverá errores que darán mayor precisión al proyecto y será un éxito.

•  Amor: una situación confusa traerá un mal recuerdo, pero la confianza no se perderá.

00:57

TAURO (abril 21-mayo 20)

•  Trabajo y negocios: querrá que los demás trabajen a su ritmo, pero podría equivocarse si lo exige.

•  Amor: momento propicio para compartir vivencias conmovedoras en la pareja.

00:56

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

•  Trabajo y negocios: estar susceptible con ciertos temas, por lo que meditará bien antes de actuar.

•  Amor: su irresistible encanto llamará la atención y alguien quedará cautivado.

00:55

CÁNCER (junio 22-julio 22)

•  Trabajo y negocios: propicio decidirse para actuar en las compras y las ventas. Habrá beneficios.

•  Amor: si se deja guiar por la intuición evitará problemas y no podrán reprocharle nada.

00:54

LEO (julio 23-agosto 22)

•  Trabajo y negocios: su capacidad de adaptación será desafiada por cambios a último momento.

•  Amor: alguna idea fija le llevará a un callejón sin salida, pero un encuentro cambiará todo.

00:53

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

•  Trabajo y negocios: soportará críticas de gente poco idónea, pero responderá con carácter.

•  Amor: al caer algún prejuicio, sentirá que el enamoramiento está más firme que nunca.

00:52

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

•  Trabajo y negocios: momento para ocuparse de cobranzas atrasadas y proyectos inconclusos.

•  Amor: no habrá más lugar para las dudas y la confianza en la pareja se recuperará.

00:51

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

•  Trabajo y negocios: tendrá satisfacción porque su talento es bien evaluado por colegas.

•  Amor: le sorprenderá cierta nostalgia por una ex pareja. Conviene bajar a tierra.

00:48

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

•  Trabajo y negocios: descubrirá que hay personas que apoyan el nuevo proyecto.

•  Amor: su carácter atraerá a una bella persona que parece distante pero no lo está.

00:47

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: evaluará las cosas y con los cálculos correctos; el beneficio llegará.

Amor: una salida divertida y en pareja disipará la melancolía y todo florecerá.

00:46

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: sus respuestas audaces pero acertadas generarán la aprobación de colegas.

Amor: logrará construir la relación íntima que más desea junto a su pareja y será feliz.

00:45

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: vencerá con argumentos a colegas que le han criticado. Éxito resonante.

Amor: le tienta aislarse pero alguien le convencerá de salir y conocer gente interesante.

00:44

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIADA Y FELIZ CUANDO EL MUNDO REFLEJA JUSTICIA Y BIENESTAR PARA TODOS.

00:43

