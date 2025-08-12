Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto.
• Trabajo y negocios: surgirán indicios de prosperidad en el desarrollo de un proyecto bien elaborado.
• Amor: una relación del pasado persistirá aún cuando quiera alejarse y olvidar.
• Trabajo y negocios: tendrá habilidad para quitar los obstáculos en el camino al éxito. Llega beneficio.
• Amor: hará bien en dejar de lado las ideas negativas y disfrutar de la relación.
• Trabajo y negocios: surgirá cambio sobre la marcha que complicará la tarea, pero lo resolverá.
• Amor: recibirá propuesta romántica a partir del derroche de simpatía en el entorno.
• Trabajo y negocios: retomará un proyecto porque ha descubierto los cambios que harán que crezca.
• Amor: si alguien ya no responde sus mensajes ni sus llamadas, será mejor olvidarlo.
• Trabajo y negocios: removerá las trabas que impiden desarrollar un proyecto y el éxito se avecina.
• Amor: se dará el momento para comunicarse con esa persona que tanto le atrae.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: una sucesión de errores le harán tomar riesgos para concretar negocios.
• Amor: expresará sus sentimientos más íntimos y alguien se sentirá aludido; romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: necesitará ayuda para obtener rendimiento de un proyecto exigente.
• Amor: una relación que no prospera revelará que ya no es la persona de otros tiempos.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: tendrá prioridad para lanzar un proyecto nuevo. Éxito resonante.
• Amor: necesitará de su pareja más escucha y atención y sus dudas serán respondidas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: las dificultades serán neutralizadas y las metas estarán cerca.
• Amor: un esperado encuentro se postergará, pero las dudas surgidas se disiparán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: alguien con poca experiencia no podrá evitar fallas y errores.
• Amor: estará más alerta en la relación y comprobará que todo va cada día mejor.
• Trabajo y negocios: un proyecto exigente tendrá beneficios en un plazo inmediato; éxito.
• Amor: sentimientos contradictorios opacarán los momentos, pero habrá nuevo comienzo.
• Trabajo y negocios: momento para controlar los gastos, si desea mejorar en el plano material.
• Amor: su modo de relacionarse podría causar molestias, pero modificará la actitud.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENEMIGA DE LA RUTINA Y SIEMPRE EN MOVIMIENTO; AMA REUNIONES Y FIESTAS.
