Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 19 de noviembre.

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: actividad de terceros creará interferencia, pero pondrá límites y se disipará.

Amor: la comunicación mejora y los enojos desaparecen; así recuperará la armonía.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: algún colega resistirá las sugerencias para cooperar de modo eficiente.

Amor: su intención para dialogar estará, pero si se compromete a oír con el corazón.

GÉMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: una mala reseña hará que se ocupe, su trayectoria es brillante y mejorará.

Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que promete ser inolvidable.

CÁNCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: sus puntos de vista serán cuestionados y lo que parece fácil estará difícil.

Amor: se avecina un cambio en la pareja que será positivo, aunque no sea comprendido.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas y concentrará elogios de gente influyente; llegará beneficio.

Amor: de un encuentro fortuito, surgirá una relación que promete ser duradera.

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: habrá errores por datos que no llegan a tiempo, pero lo revertirá a tiempo.

Amor: la indiferencia generará roces, pero un cambio de actitud los terminará.

LIBRA (septiembre24-octubre22)

Trabajo y negocios: el modo de manejar sus intereses ayudará a que los beneficios crezcan.

Amor: un viaje soñado será lo indicado para suavizar desacuerdos en la pareja.

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: el ambiente estará cargado de indicios de una situación próspera.

Amor: los problemas de pareja en la intimidad se revierten y el compromiso crecerá.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: una directiva revelará información que facilita los objetivos.  

Amor: una segunda oportunidad llega de improviso con la persona menos imaginada.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: un plan actual cuestionará su visión por ser algo conservadora.

Amor: hallará el momento ideal para concertar una cita que depara dulces vivencias.

ACUARIO (enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: posible señal de altibajos en los negocios, pero el resultado dirá otra cosa.

Amor: su mundo interior se conmoverá por un gesto y las cosas cambiarán.

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: negocios de vieja data ya no darán buenos resultados; se avecina cambio.

Amor: alguien del pasado volverá a hacer temblar su corazón, pero querrá algo nuevo.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FUERTE, ARROGANTE E IMPULSIVO EN LOS MOMENTOS ÍNTIMOS DE LA PAREJA.

