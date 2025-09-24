Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 24 de setiembre.
• Trabajo y negocios: llegará una buena oportunidad para crear el proyecto que resultará exitoso.
• Amor: saldrá a divertirse con amigos y una nueva relación surgirá de modo inesperado.
• Trabajo y negocios: los problemas económicos comenzarán a resolverse con un nuevo negocio.
• Amor: en la relación habrá reproches, quizá ha llegado la hora del desapego.
• Trabajo y negocios: momento propicio para estar alerta y revisar a fondo cuentas del proyecto.
• Amor: las muestras de afecto crearán vivencias amorosas que serán inolvidables.
• Trabajo y negocios: nuevos colegas facilitarán los acuerdos. Si el entorno coopera, todo funcionará.
• Amor: la persona menos imaginada se mostrará atraída y querrá acercarse.
• Trabajo y negocios: la audacia podría no ser comprendida. Buen momento para los cambios.
• Amor: comprobará que hay inexplicables actitudes de indiferencia en la pareja.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: su creatividad desbordará de ideas. Propicio para los emprendedores.
• Amor: sentirá que surge una fuerte atracción cuando le presenten a una bella persona.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: asuntos pendientes complicarán las cosas en un nuevo proyecto.
• Amor: su carácter enamoradizo le hará tomar un riesgo del que no se arrepentirá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: resolverá con éxito un proyecto importante que ayudará en lo financiero.
• Amor: estará pendiente de una bella persona, pero necesitará una nueva actitud.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: sus capacidades impresionarán a gente influyente que le buscará.
• Amor: la pareja recuperará la alegría si decide hacer esos cambios postergados.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: una investigación arrojará resultado positivo y el proyecto despegará.
• Amor: su gran encanto impactará en el entorno y alguien querrá acercarse.
• Trabajo y negocios: ciertas coincidencias resolverán las diferencias y generarán beneficios.
• Amor: momento propicio para reiterar la necesidad de hacer cambios en la relación.
• Trabajo y negocios: su intuición le permitirá ver una oportunidad que le llevará hacia el éxito.
• Amor: si privilegia la calidez y la comunicación, surgirá un mundo de dulces vivencias.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A EJERCER SU AUTORIDAD DE MODO COOPERATIVO Y MUY EFECTIVO.
