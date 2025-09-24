Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 24 de setiembre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará una buena oportunidad para crear el proyecto que resultará exitoso.

Amor: saldrá a divertirse con amigos y una nueva relación surgirá de modo inesperado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: los problemas económicos comenzarán a resolverse con un nuevo negocio.

Amor: en la relación habrá reproches, quizá ha llegado la hora del desapego.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para estar alerta y revisar a fondo cuentas del proyecto.

Amor: las muestras de afecto crearán vivencias amorosas que serán inolvidables.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: nuevos colegas facilitarán los acuerdos. Si el entorno coopera, todo funcionará.

Amor: la persona menos imaginada se mostrará atraída y querrá acercarse.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la audacia podría no ser comprendida. Buen momento para los cambios.

Amor: comprobará que hay inexplicables actitudes de indiferencia en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su creatividad desbordará de ideas. Propicio para los emprendedores.

Amor: sentirá que surge una fuerte atracción cuando le presenten a una bella persona.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes complicarán las cosas en un nuevo proyecto.

Amor: su carácter enamoradizo le hará tomar un riesgo del que no se arrepentirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá con éxito un proyecto importante que ayudará en lo financiero.

Amor: estará pendiente de una bella persona, pero necesitará una nueva actitud.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: sus capacidades impresionarán a gente influyente que le buscará.

Amor: la pareja recuperará la alegría si decide hacer esos cambios postergados.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una investigación arrojará resultado positivo y el proyecto despegará.

Amor: su gran encanto impactará en el entorno y alguien querrá acercarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: ciertas coincidencias resolverán las diferencias y generarán beneficios.

Amor: momento propicio para reiterar la necesidad de hacer cambios en la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición le permitirá ver una oportunidad que le llevará hacia el éxito.

Amor: si privilegia la calidez y la comunicación, surgirá un mundo de dulces vivencias.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A EJERCER SU AUTORIDAD DE MODO COOPERATIVO Y MUY EFECTIVO.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoymiércoles 24 de setiembre?

