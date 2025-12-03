Redacción EC
ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: el proyecto más elaborado comenzará a tomar forma. Todo se resolverá.

Amor: su encanto atraerá por irresistible a bellas personas que crucen su camino.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente alterará la rutina y su entorno cometerá un error tras otro.

Amor: su pareja tendrá actitudes quejosas y le obligará a extremar su paciente virtud.

GÉMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: un importante plazo se prolonga demasiado y tendrá que aplicar nuevas ideas.

Amor: aparecerá quien, en los momentos duros, le hace bajar a tierra con ternura.

CÁNCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: se entusiasmará por el ingreso de un colega al proyecto por su gran experiencia.

Amor: una invitación esperada le alterará y le hará cometer graciosas torpezas.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: sus habilidades técnicas surgirán para resolver un asunto delicado y tendrá éxito.

Amor: alguien parecerá indiferente a su encanto, pero pronto se acercará.

VIRGO (agosto24-sept.23)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos legales y dar fluidez a nuevos proyectos.

Amor: alguna discusión le hará creer que la pareja está mal, pero será la madurez.

LIBRA (sept.24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un colega actuará como entrometido y querrá opinar en su proyecto.

Amor: iniciará una relación con la persona más inesperada y le sorprenderá la afinidad.

ESCORPIO (oct.23-nov22)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a dar señales de mejora. Meta lograda.

Amor: hallará la solución a los problemas de la pareja y hacer las paces será posible.

SAGITARIO (nov23-dic21)

Trabajo y negocios: con su natural optimismo resolverá un delicado problema y avanzará.

Amor: su pareja sentirá que actúa con gran seguridad. Se verá bien y le admiran.

CAPRICORNIO (dic22-ene20)

Trabajo y negocios: habrá tropiezos con el proyecto, pero quedará bien posicionado.

Amor: acciones de entrometidos no lograrán dañar la solidez de la pareja, la fortalecerán.

ACUARIO (ene21-feb19)

Trabajo y negocios: su obstinación será una traba al avance pero pronto verá las cosas tal como son.

Amor: un romance atraviesa todas las barreras y alcanza su corazón en cálido momento.

PISCIS (feb20-marzo20)

Trabajo y negocios: se sumarán nuevos problemas a otros viejos, pero los resolverá con audacia.

Amor: mostrará sorpresivo ímpetu para relacionarse con una persona y todo saldrá bien.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN RESOLVER NECESIDADES DE LOS QUE AMA, PERO SIN QUE SE NOTE.

Revisa aquí el horóscopo del martes 2 de diciembre

Revisa aquí el horóscopo del martes 2 de diciembre

