• Trabajo y negocios: el proyecto más elaborado comenzará a tomar forma. Todo se resolverá.
• Amor: su encanto atraerá por irresistible a bellas personas que crucen su camino.
• Trabajo y negocios: un asunto pendiente alterará la rutina y su entorno cometerá un error tras otro.
• Amor: su pareja tendrá actitudes quejosas y le obligará a extremar su paciente virtud.
• Trabajo y negocios: un importante plazo se prolonga demasiado y tendrá que aplicar nuevas ideas.
• Amor: aparecerá quien, en los momentos duros, le hace bajar a tierra con ternura.
• Trabajo y negocios: se entusiasmará por el ingreso de un colega al proyecto por su gran experiencia.
• Amor: una invitación esperada le alterará y le hará cometer graciosas torpezas.
• Trabajo y negocios: sus habilidades técnicas surgirán para resolver un asunto delicado y tendrá éxito.
• Amor: alguien parecerá indiferente a su encanto, pero pronto se acercará.
• Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos legales y dar fluidez a nuevos proyectos.
• Amor: alguna discusión le hará creer que la pareja está mal, pero será la madurez.
• Trabajo y negocios: un colega actuará como entrometido y querrá opinar en su proyecto.
• Amor: iniciará una relación con la persona más inesperada y le sorprenderá la afinidad.
• Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a dar señales de mejora. Meta lograda.
• Amor: hallará la solución a los problemas de la pareja y hacer las paces será posible.
• Trabajo y negocios: con su natural optimismo resolverá un delicado problema y avanzará.
• Amor: su pareja sentirá que actúa con gran seguridad. Se verá bien y le admiran.
• Trabajo y negocios: habrá tropiezos con el proyecto, pero quedará bien posicionado.
• Amor: acciones de entrometidos no lograrán dañar la solidez de la pareja, la fortalecerán.
• Trabajo y negocios: su obstinación será una traba al avance pero pronto verá las cosas tal como son.
• Amor: un romance atraviesa todas las barreras y alcanza su corazón en cálido momento.
• Trabajo y negocios: se sumarán nuevos problemas a otros viejos, pero los resolverá con audacia.
• Amor: mostrará sorpresivo ímpetu para relacionarse con una persona y todo saldrá bien.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN RESOLVER NECESIDADES DE LOS QUE AMA, PERO SIN QUE SE NOTE.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 22 de diciembre?
