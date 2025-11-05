Redacción EC
01:56

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoymiércoles 5 de noviembre.

01:55

ARIES (21 marzo a 20 abril)

• Trabajo y negocios: su proyecto será destacado por colegas y las cosas comenzarán a estar mejor.

• Amor: una ex pareja estará gravitando cerca; necesitará sanar el pasado.

01:55

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: cierta falta de concentración en sus tareas podría crearle problemas con las metas.

Amor: actitudes amables en la pareja llenará de dulces sentimientos su corazón.

01:54

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: tendrá una excelente idea, así como la buena fortuna para hacerla conocer.

Amor: la indiferencia ante sus reclamos tendrá motivos que parecerán increíbles.

01:54

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: sus tareas comenzarán a resultar agobiantes, pero revisará las rutinas.

Amor: un momento agradable de la pareja podría ser interrumpido por entrometidos.

01:54

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: hará bien en criticar algunas ideas sin pie ni cabeza y eso le granjeará respeto.

Amor: un gesto amable le permitirá recuperar la armonía y hablar de planes futuros.

01:54

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: insistirá con la necesidad de trabajar con eficacia; alguien se quejará.

Amor: la persona menos imaginada se acercará con una excusa y un romance iniciará.

01:53

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: las buenas ideas surgirán al mismo momento que una buena oportunidad.

Amor: su experiencia será la base del fuerte encanto en una cita inolvidable.

01:53

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: cierta gente del entorno no cooperará. Riesgo de perder negocios.

Amor: momento para no discutir, escuchar con afecto y sentir deseos de amar.

01:53

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: momento para iniciar los proyectos postergados y ganar espacio.

Amor: mostrará su mejor encanto y atraerá a la bella persona que más desea.

01:52

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: cambios que se avecinan apurarán decisiones poco maduradas.

Amor: alguien que prefiere que esté lejos insistirá, pero habrá otra persona en mente.

01:52

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: surgirán creaciones que por su originalidad serán muy bien valoradas.

Amor: alguien que le interesa tratará de cruzarse en su camino y lo logrará.

01:52

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: un desacuerdo sorpresivo no será bien recibido, pero las cosas mejorarán.

Amor: un comentario apresurado pondrá la relación cerca de una crisis; atención.

01:50

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: COHERENTE PARA TODOS LOS TEMAS PERO ANSIOSA CUANDO SE TRATA DEL AMOR.

01:49

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 5 de noviembre?

