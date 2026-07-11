Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 11 de julio.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces, funcionan mejor de lo esperado y son exitosas.
  • • Amor: dará pequeñas atenciones y eso hará brillar a su encanto, posible romance.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Trabajo y negocios: habrá novedades que darán entusiasmo por nuevo negocio o mejora laboral.
  • • Amor: una respuesta emocional sin control afectará a la pareja y creará desencanto.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: mostrará su habilidad al resolver asuntos complicados y le destacarán.

• Amor: una relación que comienza parecerá endeble pero pasará algo que le sorprenderá.

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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: se darán condiciones para la mejora laboral o alcanzar metas casi imposibles.

• Amor: será una buena decisión sanar heridas del pasado y construir algo nuevo.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: aceptará sugerencias, subsanará errores y la confianza de su entorno crecerá.

• Amor: una expareja insistirá en tener una charla que ya no tiene sentido; atención.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Trabajo y negocios: pasar por alto un control podría acarrear riesgos de pérdidas o fallas.
  • • Amor: si suelta el pasado, la vida íntima se llenará de calidez y generará armonía.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: tomará medidas que relanzarán su economía y un beneficio llegará.

• Amor: las críticas en la relación no ayudarán en nada y dañarán la armonía lograda.

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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Trabajo y negocios: el proyecto de un colega fallará y será acertado revisar el suyo.
  • • Amor: alcanzará una relación estable apoyada en la confianza y la mutua calidez.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar su proyecto pero su audacia ganará.
  • • Amor: necesitará equilibrar con acciones amables que traduzcan su inmenso afecto.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Trabajo y negocios: su afán por el éxito será promocionado por las personas influyentes.
  • • Amor: adoptará una manera de dialogar en calma que mejorará las cosas en la pareja.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Trabajo y negocios: impulsará cambios que serán ignorados pero se aplicarán con éxito.
  • • Amor: una revelación le sorprenderá por su sinceridad pero será lo que necesita escuchar.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Trabajo y negocios: producirá logros que nadie espera y provocará revuelo en el entorno.
  • • Amor: su alma sensible se destacará por su generosidad y dará a la pareja mayor solidez.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAPAZ DE SOSTENER EMPRESAS Y PAREJAS PERO LA IMPULSIVIDAD JUEGA EN SU CONTRA.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 11 de julio?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del viernes 10 de julio