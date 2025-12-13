Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoysábado 13 de diciembre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los merecidos beneficios llegarán en el momento más esperado y se valorará su esfuerzo.

Amor: discutir por asuntos triviales no ayudará a sostener encuentros estimulantes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: pedirá una mayor concentración al entorno y todos cooperan. Los compensará bien.

Amor: tomará una buena iniciativa y su pareja dejará de lado la actitud de indiferencia.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un cambio de ambiente será alentador para intentar con un proyecto nuevo.

Amor: todo mejorará cuando abandone las críticas y aflore su fuerte encanto.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llega el momento de aprender las nuevas tecnologías para que su vida material mejore.

Amor: en su círculo íntimo recibirá una confesión que hará surgir el romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios de aquello a lo que le puso un gran esfuerzo; su posición mejorará.

Amor: si sus deseos no son atendidos, el desencanto surgirá y le hará tomar una decisión.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: una aparente debilidad será su fortaleza y le permitirá crear algo realmente nuevo.

Amor: sus errores serán disculpados y sus aciertos, destacados con felicidad.

LIBRA (septiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: surgirán roces con las personas menos esperadas, pero una propuesta los unirá.

Amor: una ex pareja volverá para incomodar en su relación. Habrá que sanar una herida.

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

• Trabajo y negocios: se darán buenas condiciones para iniciar un negocio y el dinero comenzará a fluir.

Amor: si toma con ternura un aparente defecto de su pareja, descubrirá una virtud.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: se hará cargo de un proyecto estancado por errores de otros y logrará reflotarlo.

Amor: una actitud esquiva en la pareja le irritará, pero deberá tener cautela y escuchar.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: al renovar el perfil de su negocio, atraerá oportunidades y todo será propicio.

Amor: habrá temas en la pareja que entrarán en crisis y la indiferencia no ayudará.

  ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: todavía no se avizoran señales de cambios, pero se avecina una etapa de prosperidad.

Amor: un regalo le dejará sin habla por lo deslumbrante y permitirá hacer las paces.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad favorable para hacer cambios sobre la marcha y mejorar.

Amor: momento propicio para renovar los pactos de la pareja y mejorar la relación.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA POR LAS BUENAS COSAS DE LA VIDA, PERO NO SOPORTA LAS PERSONAS TIBIAS.

