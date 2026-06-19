Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
23:02

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 20 de junio.

23:02
  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Trabajo y negocios: estarán las condiciones óptimas para iniciar el emprendimiento más deseado.

  • • Amor: un encuentro fortuito resultará de maravillas y un romance tomará forma.
23:01
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tendrá todo lo que ha soñado, pero habrá gente que lo resistirá.

  • • Amor: las dulces vivencias crecerán porque los sentimientos ocupan el romance.
23:00
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Trabajo y negocios: su actividad será elogiada por gente que casi nunca se expresa en ese sentido.

  • • Amor: aunque le altere los nervios será positivo ir a una cita en la que se divertirá.
23:00
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Trabajo y negocios: momento para comprar o vender en el negocio. Hallará precios competitivos.

  • • Amor: un acercamiento de su pareja disipará cierta congoja y finalmente podrá sonreír.
22:59
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Trabajo y negocios: su intuición le guiará para advertir que un proyecto posee fallas casi indetectables.

  • • Amor: a pesar de la rutina, los indicios sugieren que una cita romántica se concretará.
22:59
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Trabajo y negocios: una meta parecerá lejana, pero pedirá ayuda al entorno y todo cambiará.

  • • Amor: admitirá un error y eso en la pareja será el bálsamo que alivia las tensiones.
22:58
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Trabajo y negocios: se pondrá al frente para arreglar el desorden y llega una oportunidad.

  • • Amor: tomará una iniciativa que dejará a su pareja sin habla y la calidez crecerá.
22:57
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Trabajo y negocios: momento ideal para cobrar dinero adeudado y será con éxito.

  • • Amor: olvidar fechas importantes en la relación podría ser motivo de recriminaciones.
22:57
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Trabajo y negocios: las tareas crecen y generan una cooperación pocas veces vistas.

  • • Amor: las cosas en la pareja estarán bien, pero por algo tonto, la armonía podría estallar.
22:54
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Trabajo y negocios: las complicaciones serán superadas por su infatigable tenacidad.

  • • Amor: querrá criticar actitudes de su pareja, pero podría no irle bien, habrá que dialogar.
22:52
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Trabajo y negocios: su liderazgo recibirá elogios de colegas y gente influyente. Alcanzará las metas.

  • • Amor: superará un muro de indiferencia para descubrir a una bella persona.
22:52
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que ha dejado de lado ahora se vuelve indispensable.
  • • Amor: superará momentos de desencuentro y malentendidos; algo nuevo surgirá.
22:50

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INCONSTANTE PERO ENCANTADORA EN LO SOCIAL. AMA REUNIRSE CON SUS AMIGOS.

22:49

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 20 de junio?

Revisa aquí el horóscopo del viernes 19 de junio