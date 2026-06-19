Resumen
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23:02
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 20 de junio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: estarán las condiciones óptimas para iniciar el emprendimiento más deseado.
- • Amor: un encuentro fortuito resultará de maravillas y un romance tomará forma.
23:01
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tendrá todo lo que ha soñado, pero habrá gente que lo resistirá.
- • Amor: las dulces vivencias crecerán porque los sentimientos ocupan el romance.
23:00
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: su actividad será elogiada por gente que casi nunca se expresa en ese sentido.
- • Amor: aunque le altere los nervios será positivo ir a una cita en la que se divertirá.
23:00
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: momento para comprar o vender en el negocio. Hallará precios competitivos.
- • Amor: un acercamiento de su pareja disipará cierta congoja y finalmente podrá sonreír.
22:59
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: su intuición le guiará para advertir que un proyecto posee fallas casi indetectables.
- • Amor: a pesar de la rutina, los indicios sugieren que una cita romántica se concretará.
22:59
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: una meta parecerá lejana, pero pedirá ayuda al entorno y todo cambiará.
- • Amor: admitirá un error y eso en la pareja será el bálsamo que alivia las tensiones.
22:58
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: se pondrá al frente para arreglar el desorden y llega una oportunidad.
- • Amor: tomará una iniciativa que dejará a su pareja sin habla y la calidez crecerá.
22:57
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento ideal para cobrar dinero adeudado y será con éxito.
- • Amor: olvidar fechas importantes en la relación podría ser motivo de recriminaciones.
22:57
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: las tareas crecen y generan una cooperación pocas veces vistas.
- • Amor: las cosas en la pareja estarán bien, pero por algo tonto, la armonía podría estallar.
22:54
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: las complicaciones serán superadas por su infatigable tenacidad.
- • Amor: querrá criticar actitudes de su pareja, pero podría no irle bien, habrá que dialogar.
22:52
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: su liderazgo recibirá elogios de colegas y gente influyente. Alcanzará las metas.
- • Amor: superará un muro de indiferencia para descubrir a una bella persona.
22:52
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que ha dejado de lado ahora se vuelve indispensable.
- • Amor: superará momentos de desencuentro y malentendidos; algo nuevo surgirá.
22:50
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INCONSTANTE PERO ENCANTADORA EN LO SOCIAL. AMA REUNIRSE CON SUS AMIGOS.
22:49
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 20 de junio?
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