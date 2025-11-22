Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 22 de noviembre.
• Trabajo y negocios: una filtración de datos le anunciará que se avecina cambio; se preparará.
• Amor: la abundancia de momentos plenos de afecto se dará en la pareja.
• Trabajo y negocios: algunas demoras indicarán que será necesario postergar los próximos cambios.
• Amor: sentimientos encontrados opacarán la vida en común y generarán el diálogo.
• Trabajo y negocios: tareas mal hechas y gastos en exceso por gente del entorno, provocarán cambios.
• Amor: momento para vivir la relación con calidez y planear un nuevo comienzo.
• Trabajo y negocios: será la persona indicada para resolver un asunto que otros eluden y sorprenderá.
• Amor: en la pareja se espera con ansia escuchar que solo diga sí y todo mejorará.
• Trabajo y negocios: se avecina etapa plena de logros profesionales y surgirá buena oportunidad.
• Amor: algunos roces indicarán que la pareja necesita dedicación y cambios de ambiente.
• Trabajo y negocios: una serie de malentendidos podrían perjudicar el trabajo en un proyecto.
• Amor: gente entrometida querrá crear confusión en la pareja, pero no lo vencerán.
LIBRA (septiembre24-octubre 22)
• Trabajo y negocios: su aporte de ideas a un proyecto se convertirá en la clave de éxito.
• Amor: la melancolía quedará atrás y la calidez ocupará el espacio que necesita la pareja.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
• Trabajo y negocios: momento para apostar por el crecimiento y obtener beneficio.
• Amor: tendrá que adaptarse rápido a los cambios que se proponen en la relación.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
• Trabajo y negocios: habrá interesantes ofertas laborales, pero conviene analizarlas bien.
• Amor: la insistente preocupación por su imagen podría complicar la relación, cuidado.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
• Trabajo y negocios: alcanzará sus metas con ventaja porque lo logrará en menos tiempo.
• Amor: su encanto será llamativo para alguien que cree distante, pero habrá una cita.
• Trabajo y negocios: por el gran esfuerzo realizado, verá los frutos llegar antes de tiempo.
• Amor: su ingenio aportará gracia y calidez a una relación con indicios de desgaste.
• Trabajo y negocios: asumirá los compromisos que realmente puede cumplir y habrá buen resultado.
• Amor: el reencuentro con una bella ex pareja le da entusiasmo, pero tendrá cautela.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OCUPADA EN CONSERVAR SU LIDERAZGO Y ORGANIZAR LA VIDA DE LOS DEMÁS.
