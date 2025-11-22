Redacción EC
Redacción EC
00:25

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 22 de noviembre.

00:24

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: una filtración de datos le anunciará que se avecina cambio; se preparará.

Amor: la abundancia de momentos plenos de afecto se dará en la pareja.

00:24

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: algunas demoras indicarán que será necesario postergar los próximos cambios.

Amor: sentimientos encontrados opacarán la vida en común y generarán el diálogo.

00:23

GÉMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: tareas mal hechas y gastos en exceso por gente del entorno, provocarán cambios.

Amor: momento para vivir la relación con calidez y planear un nuevo comienzo.

00:22

CÁNCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: será la persona indicada para resolver un asunto que otros eluden y sorprenderá.

Amor: en la pareja se espera con ansia escuchar que solo diga sí y todo mejorará.

00:22

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: se avecina etapa plena de logros profesionales y surgirá buena oportunidad.

Amor: algunos roces indicarán que la pareja necesita dedicación y cambios de ambiente.

00:22

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: una serie de malentendidos podrían perjudicar el trabajo en un proyecto.

Amor: gente entrometida querrá crear confusión en la pareja, pero no lo vencerán.

00:21

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: su aporte de ideas a un proyecto se convertirá en la clave de éxito.

Amor: la melancolía quedará atrás y la calidez ocupará el espacio que necesita la pareja.

00:21

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: momento para apostar por el crecimiento y obtener beneficio.  

Amor: tendrá que adaptarse rápido a los cambios que se proponen en la relación.

00:21

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: habrá interesantes ofertas laborales, pero conviene analizarlas bien.

Amor: la insistente preocupación por su imagen podría complicar la relación, cuidado.

00:20

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas con ventaja porque lo logrará en menos tiempo.

Amor: su encanto será llamativo para alguien que cree distante, pero habrá una cita.

00:20

ACUARIO (enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: por el gran esfuerzo realizado, verá los frutos llegar antes de tiempo.

Amor: su ingenio aportará gracia y calidez a una relación con indicios de desgaste.

00:19

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: asumirá los compromisos que realmente puede cumplir y habrá buen resultado.

Amor: el reencuentro con una bella ex pareja le da entusiasmo, pero tendrá cautela.

00:19

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OCUPADA EN CONSERVAR SU LIDERAZGO Y ORGANIZAR LA VIDA DE LOS DEMÁS.

00:18

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 22 de noviembre?

Revisa aquí el horóscopo del viernes 21 de noviembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC