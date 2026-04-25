Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 25 de abril.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: tomará iniciativas y los resultados no podrían ser mejor, las cosas mejorarán.

• Amor: hará bien en escuchar la propuesta que hace su pareja, quedará sorprendido.

01:22
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: discutirá alguna directiva porque cree que no posee la eficacia que se necesita.

• Amor: le reprocharán que ofrece pocas atenciones y no actúa con calidez; replanteos.

01:22
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros no pudieron y se ganará el respeto del entorno.

• Amor: se relaciona con gente por aquí y por allá, pero su pareja le bajará a tierra.

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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: ignorará las malas propuestas y se entrega de lleno a lo suyo; el éxito llegará.

• Amor: circula la idea de tomar distancia en la pareja, pero revisará los sentimientos.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: demoras, cancelaciones y reclamos, serán indicios de que un cambio se avecina.

• Amor: gestos con amoroso afecto harán que deje de lado las actitudes arrogantes.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

• Trabajo y negocios: resolverá un asunto que está pendiente y los negocios fluirán con éxito.

• Amor: tendrá un encuentro divertido, pero habrá alguien de quien se enamorará.

01:20
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

• Trabajo y negocios: con colegas de su parte y mucho optimismo, vencerá los obstáculos.

• Amor: expresión afectiva. Amorosos momentos con nueva pareja o en una reconciliación.

01:20
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

• Trabajo y negocios: un colega cometerá errores complicados. Se imponen cambios.

• Amor: por obstinados, una discusión en la pareja se prolongará, pero llegarán a un acuerdo.

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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

• Trabajo y negocios: las dificultades surgirán, pero alguien experto las resolverá. 

• Amor: pondrá su buen humor siempre dispuesto para la pareja, pero puede agotarse.

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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

• Trabajo y negocios: mezclar familia y negocios no será buena idea y cambiará el rumbo.

• Amor: contagiará a la pareja de su optimismo así pasarán momentos vibrantes.

01:18
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: se presentará alguien que le mostrará otro modo de aumentar sus ingresos.

• Amor: intensa comunión afectiva en la pareja, la llama del amor alejará conflictos.

01:18
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que afectarán los proyectos, pero tendrán solución.

• Amor: un diálogo a tiempo suavizará cierta rispidez y acortará las distancias.

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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA, PERO CON PROBLEMAS PARA EXPRESAR SU AFECTO Y EMOCIONES.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 25 de abril?

Revisa aquí el horóscopo del viernes 24 de abril