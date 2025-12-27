Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoysábado 27 de diciembre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para no hablar de más respecto de los proyectos nuevos o los arriesgará.  

Amor: un cambio de ambiente permitirá que su encanto se perciba irresistible.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien tomará decisiones sin consultar y eso le alterará los nervios. Calma.

Amor: resolverá una situación emocional con madurez y alguien se enamorará.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concentrará en lo prioritario pero no dejará de actuar con audacia y ganar.

Amor: expresará libremente los sentimientos y una bella persona quedará impactada.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto no estará a la altura de lo esperado pero le dará mayor experiencia.

Amor: alguien le ayudará a liberar su inagotable ternura y una relación podría ser posible.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus ideas se destacarán entre muchas y gente influyente querrá darle otro puesto.

Amor: vivirá momentos de fuerte atracción y deseo en aumento; la relación crecerá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán tareas canceladas y cobranzas demoradas, pero lo resolverá.

Amor: gestos con pequeñas atenciones crecerán y permitirán que una cita se concrete.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral que examinará en detalle. Será prometedora.

Amor: con un cambio de actitud, los momentos placenteros crecerán para bien de la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que entusiasma porque refuerza su creatividad.

Amor: calidez, unión física plena y gestos amorosos harán que la pareja se consolide.

SAGITARIO (noviembre22-diciembre21)

Trabajo y negocios: su habilidad comercial estará afinada y generará beneficios. 

Amor: un tema que en la pareja se ignora, se actualiza; tendrá mano firme y lo resolverá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: acertará si quita los datos que no sirven para que surja algo positivo.

Amor: dejará de ser exigente y las trabas se liberarán; nuevo romance o reconciliación.

ACUARIO (enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: si interviene en una situación conflictiva, las cosas se resolverán a su favor.

Amor: le pedirán cambios en la relación que implicarán actitudes no habituales.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ausencias inesperadas podrían hacer naufragar sus planes pero no lo lograrán.

Amor: si deja atrás las dudas, el enamoramiento surgirá plenamente y lo comparte.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS.

