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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 27 de junio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: algún trabajo mal hecho le fastidiará, pero logrará mantener el control.
- • Amor: un encuentro fortuito le acercará a alguien que se convertirá en confidente.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: los negocios o proyectos estarán estancados, pero una actitud cambiará todo.
- • Amor: no querrá escuchar respuestas duras ni intempestivas, pero habrá espacios felices.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: una información errónea podría afectar un negocio que promete éxito.
- • Amor: alguien que ama escuchar sus confidencias le resultará irresistible. Posible romance.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: ignorará comentarios negativos y las cosas comenzarán a estar en su cauce.
- • Amor: la relación mostrará señales de cierta frialdad y las diferencias no se harán esperar.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: un negocio o proyecto se destrabará y las cosas comenzarán a fluir con celeridad.
- • Amor: rasgos de su carácter le harán bien a una persona que quiere permanecer cerca.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: llegarán buenas noticias sobre acciones positivas y proyectos elogiados.
- • Amor: con simpatía romperá la barrera que alguien antepone en una cita romántica.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor, pero surgirán desafíos más exigentes.
- • Amor: el simple hecho de aclarar un malentendido con ternura, hará crecer a la pareja.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento para iniciar arreglos o reparaciones en el espacio laboral.
- • Amor: el corazón se expresará y se manifestará delante de la persona que menos imagina.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: tendrá que decidir por opciones muy opuestas, pero elegirá con acierto.
- • Amor: la vida social estará en pausa y la pareja buscará el estímulo de la intimidad.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: verá señales de crecimiento de un proyecto algo relegado.
- • Amor: su fuerte encanto impactará en la persona que más le atrae; surgirán dulces vivencias.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: llegará el colega perfecto para terminar su proyecto con gran talento.
- • Amor: alguien especial se convertirá en el confidente que necesita para un momento difícil.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: todo parecerá muy desorganizado, pero con intuición lo resolverá.
- • Amor: la pareja disfrutará de momentos de gran encanto mutuo y ternura plenas.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOÑADORA. AUNQUE A VECES DISTRAÍDA, SIEMPRE RESPONDE CON UNA AMABLE SONRISA.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 27 de junio?
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