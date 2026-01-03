Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 3 de enero.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: iniciará una actividad poniendo en su lugar a personas con poca capacitación.

Amor: momento para escuchar con atención quejas en la pareja que no ha atendido.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: habrá actitudes incompatibles con el avance de un proyecto pero las vencerá.

Amor: llegará invitación para una cita y todo le conducirá a un cálido romance. 

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: una reunión productiva le ayudará a fortalecer un proyecto estancado.

Amor: conocerá a una bella persona con la que podrá compartir una dulce afinidad.

CÁNCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: hará bien en no perder de vista el control de gastos y la capacitación.

Amor: posibles altibajos en las parejas pero favorable para iniciar nuevas relaciones.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: crecerá una demanda de su entorno que indica que hay cosas para arreglar.

Amor: sus argumentos crearán ideas que a alguien les parecerán encantadoras.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: medidas contradictorias provocarán trastornos en negocios o proyectos.

Amor: prestará oídos a secretos que le llenarán de expectativas con cierta persona.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: habrá actitudes de gente maliciosa, pero no podrán hacerle daño.

Amor: la calidez anidará en su corazón y le animará para una cita inolvidable.

ESCORPIO (23 oct. a 22 nov.)

Trabajo y negocios: ciertas circunstancias le obligarán a actuar de un modo inusual.

Amor: momento propicio para no enojarse y tener comprensión con quien le fastidia.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: alguien con fama de incumplidor le pedirá un préstamo. 

Amor: la persona menos imaginada demostrará que le admira desde hace mucho tiempo.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: alguien le traerá una solución increíble a un viejo problema. 

Amor: un enredo se resolverá de modo gracioso y llenará de expectativas a la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: llegarán los recursos necesarios para mejorar el negocio o proyecto.

Amor: querrá ser indiferente ante cierta persona pero no podrá y surgirá el romance.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá las evaluaciones más inesperadas pero su trabajo será el mejor.

Amor: tendrá el ánimo dispuesto para escuchar los problemas e intimidades de los otros.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONSERVADORA CON EL DINERO, SABE GANARLO PERO TIENDE A GASTAR POCO Y AHORRAR.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 3 de enero?

