Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 3 de enero.
• Trabajo y negocios: iniciará una actividad poniendo en su lugar a personas con poca capacitación.
• Amor: momento para escuchar con atención quejas en la pareja que no ha atendido.
• Trabajo y negocios: habrá actitudes incompatibles con el avance de un proyecto pero las vencerá.
• Amor: llegará invitación para una cita y todo le conducirá a un cálido romance.
• Trabajo y negocios: una reunión productiva le ayudará a fortalecer un proyecto estancado.
• Amor: conocerá a una bella persona con la que podrá compartir una dulce afinidad.
• Trabajo y negocios: hará bien en no perder de vista el control de gastos y la capacitación.
• Amor: posibles altibajos en las parejas pero favorable para iniciar nuevas relaciones.
• Trabajo y negocios: crecerá una demanda de su entorno que indica que hay cosas para arreglar.
• Amor: sus argumentos crearán ideas que a alguien les parecerán encantadoras.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
• Trabajo y negocios: medidas contradictorias provocarán trastornos en negocios o proyectos.
• Amor: prestará oídos a secretos que le llenarán de expectativas con cierta persona.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
• Trabajo y negocios: habrá actitudes de gente maliciosa, pero no podrán hacerle daño.
• Amor: la calidez anidará en su corazón y le animará para una cita inolvidable.
• Trabajo y negocios: ciertas circunstancias le obligarán a actuar de un modo inusual.
• Amor: momento propicio para no enojarse y tener comprensión con quien le fastidia.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
• Trabajo y negocios: alguien con fama de incumplidor le pedirá un préstamo.
• Amor: la persona menos imaginada demostrará que le admira desde hace mucho tiempo.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
• Trabajo y negocios: alguien le traerá una solución increíble a un viejo problema.
• Amor: un enredo se resolverá de modo gracioso y llenará de expectativas a la pareja.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
• Trabajo y negocios: llegarán los recursos necesarios para mejorar el negocio o proyecto.
• Amor: querrá ser indiferente ante cierta persona pero no podrá y surgirá el romance.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
• Trabajo y negocios: recibirá las evaluaciones más inesperadas pero su trabajo será el mejor.
• Amor: tendrá el ánimo dispuesto para escuchar los problemas e intimidades de los otros.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONSERVADORA CON EL DINERO, SABE GANARLO PERO TIENDE A GASTAR POCO Y AHORRAR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 3 de enero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 3 de enero?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 2 de enero