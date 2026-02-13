Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 13 de febrero, según tu signo zodiacal

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 13 de febrero.
• Trabajo y negocios: los altibajos se equilibrarán y la prosperidad será un hecho. Nuevo negocio.
• Amor: el bienestar económico terminará con las discusiones en la pareja.
• Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para hacer las paces con rivales problemáticos.
• Amor: le advertirán sobre su hábito de no escuchar; será hora de aceptarlo.
• Trabajo y negocios: descubrirá que sus metas son casi inalcanzables; será el tiempo de los cambios.
• Amor: ciertas dudas crearán distancia pero con intuición alcanzará la verdad.
• Trabajo y negocios: le darán una buena idea para bajar los gastos. Conviene aplicarla, se beneficiará.
• Amor: si no tiene pareja, un encuentro le tendrá reservado una gran sorpresa.
• Trabajo y negocios: habrá sospechosa promesa de ganancias rápidas. Conviene seguir con lo seguro.
• Amor: será buena idea alejarse de personas simpáticas pero entrometidas.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
• Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y plantean desafíos nuevos. Conformará un equipo.
• Amor: renovará el romance con atenciones y cálidas muestras de seducción.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: recibirá elogios de gente influyente en su trabajo y podrá lograr cambios.
• Amor: su carácter enamoradizo incomodará a su pareja; hará bien en considerarlo.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: situación propicia para resolver temas pendientes. Planes exitosos.
• Amor: dirá lo que siente sin necesidad de herir. La intimidad será el refugio.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: conviene tener cautela porque llegan personas malintencionadas.
• Amor: gratas vivencias le harán vivir un encuentro como el inicio de un romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: medidas poco claras provocarán que se distraiga pero saldrá adelante.
• Amor: aflorará su carácter para defender a la pareja de familiares entrometidos.
• Trabajo y negocios: todo resultará de acuerdo a lo planeado y verá las cosas con optimismo.
• Amor: su seducción será notoria y percibida como irresistible por personas cercanas.
• Trabajo y negocios: un negocio del que no se espera nada, comienza a crecer; su realidad se ordena. • Amor: su corazón estará sensible y no soportará roces y discusiones a su alrededor.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y AGRADABLE PERO IGNORA A AQUÉL QUE HA QUERIDO DAÑARLE.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 13 de febrero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 13 de febrero?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 12 de febrero