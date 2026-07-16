23:40
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: asuntos legales o trámites se resolverán y los trabajos crecerán.
- • Amor: un encuentro le dejará cierto desencanto porque su mirada está en alguien más.
23:39
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: con un simple cambio los extravíos o pérdidas ya no serán un problema.
- • Amor: mostrará firmeza en el compromiso afectivo y los sueños estarán por cumplirse.
23:38
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: surgirán diferencias con colegas pero no afectarán el alcance de las metas.
- • Amor: un encuentro planeado resultará mejor de lo esperado y creará el romance.
23:34
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EQUILIBRADA PERO DETESTA A LAS PERSONAS QUE SE LA PASAN DANDO CONSEJOS.
23:33
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 17 de julio?
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