Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
03:45

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero.

03:44

ARIES (marzo 21-abril 20)

• Trabajo y negocios: un nuevo colega resolverá un asunto que le tiene a maltraer. Buen resultado.

• Amor: un encuentro disolverá la distancia en la pareja y verá que escuchar hace bien.

03:44

TAURO (abril 21-mayo 20)

• Trabajo y negocios: una relación bien elaborada con gente influyente ayudará a mejorar proyectos.

• Amor: al evitar discusiones en la pareja, se disipará el riesgo de generar una crisis.

03:44

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

• Trabajo y negocios: cierta actitud retrasará el surgimiento de un emprendimiento o proyecto.

• Amor: los rasgos positivos afloran y consolidan la relación; todo comenzará a mejorar.

03:44

CÁNCER (junio 22-julio 22)

• Trabajo y negocios: su proyecto crecerá con nuevos y audaces cambios. El negocio será exitoso.

• Amor: momento apropiado y de gran energía para el inicio de una cálida relación.

03:43

LEO (julio 23-agosto 22)

• Trabajo y negocios: llegarán las novedades más esperadas sobre el resultado de una gestión.

• Amor: fortalecerá su encanto y se acercará a esa persona que le parece irresistible.

03:43

VIRGO (agosto 23-sept.22)

• Trabajo y negocios: alguien que exagera su habilidad cometerá gruesos errores; iniciará cambios.

• Amor: su agradable presencia hará que una bella persona quiera conocerle en una cita.

03:42

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

• Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que disipan una rutina agobiante y surgirá propuesta.

• Amor: un inesperado encuentro alterará su mundo pero serán vivencias inolvidables.

03:42

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

• Trabajo y negocios: no será buena idea enojarse con la gente poco idónea, mejor, enseñarles.

• Amor: la relación podría tambalear por gente que se entromete sin que nadie se lo pida.

03:42

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

• Trabajo y negocios: recibirá ayuda para salir de una restricción económica y surgen nuevos planes.

• Amor: los malentendidos se multiplican y afectan la intimidad de la pareja.

03:42

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

• Trabajo y negocios: alguien influyente ponderará sus logros y mejorará su posición.

• Amor: su afecto fluirá con plenitud hacia la persona más amada y la relación crecerá.

03:41

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

• Trabajo y negocios: momento favorable para recibir propuestas con beneficios inesperados.

• Amor: alguien quedará impactado por su encanto y querrá hacerle una invitación.

03:41

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

• Trabajo y negocios: decidirá hacer los cambios que amplían su base material y mejoran su vida.

• Amor: un encuentro artístico le permitirá conocer a su alma gemela y enamorarse.

03:40

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PUJANTE Y SIMPÁTICA PERO EXTREMADAMENTE DURA SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN.

03:36

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 20 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del jueves 19 de febrero

Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, 20 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 20 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de hoy, 19 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 19 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 19 de febrero: cuáles son los pronósticos en el amor y trabajo
Vida social

Horóscopo de HOY, jueves 19 de febrero: cuáles son los pronósticos en el amor y trabajo