Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero.
• Trabajo y negocios: un nuevo colega resolverá un asunto que le tiene a maltraer. Buen resultado.
• Amor: un encuentro disolverá la distancia en la pareja y verá que escuchar hace bien.
• Trabajo y negocios: una relación bien elaborada con gente influyente ayudará a mejorar proyectos.
• Amor: al evitar discusiones en la pareja, se disipará el riesgo de generar una crisis.
• Trabajo y negocios: cierta actitud retrasará el surgimiento de un emprendimiento o proyecto.
• Amor: los rasgos positivos afloran y consolidan la relación; todo comenzará a mejorar.
• Trabajo y negocios: su proyecto crecerá con nuevos y audaces cambios. El negocio será exitoso.
• Amor: momento apropiado y de gran energía para el inicio de una cálida relación.
• Trabajo y negocios: llegarán las novedades más esperadas sobre el resultado de una gestión.
• Amor: fortalecerá su encanto y se acercará a esa persona que le parece irresistible.
• Trabajo y negocios: alguien que exagera su habilidad cometerá gruesos errores; iniciará cambios.
• Amor: su agradable presencia hará que una bella persona quiera conocerle en una cita.
• Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que disipan una rutina agobiante y surgirá propuesta.
• Amor: un inesperado encuentro alterará su mundo pero serán vivencias inolvidables.
• Trabajo y negocios: no será buena idea enojarse con la gente poco idónea, mejor, enseñarles.
• Amor: la relación podría tambalear por gente que se entromete sin que nadie se lo pida.
• Trabajo y negocios: recibirá ayuda para salir de una restricción económica y surgen nuevos planes.
• Amor: los malentendidos se multiplican y afectan la intimidad de la pareja.
• Trabajo y negocios: alguien influyente ponderará sus logros y mejorará su posición.
• Amor: su afecto fluirá con plenitud hacia la persona más amada y la relación crecerá.
• Trabajo y negocios: momento favorable para recibir propuestas con beneficios inesperados.
• Amor: alguien quedará impactado por su encanto y querrá hacerle una invitación.
• Trabajo y negocios: decidirá hacer los cambios que amplían su base material y mejoran su vida.
• Amor: un encuentro artístico le permitirá conocer a su alma gemela y enamorarse.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PUJANTE Y SIMPÁTICA PERO EXTREMADAMENTE DURA SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN.
