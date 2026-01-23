Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 23 de enero, según tu signo zodiacal

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del viernes 23 de enero del 2026.

Por Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 23 de enero.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo intempestivo no resultará si la decisión no está reflexionada.

Amor: cierta persona se acercará y sentirá que su corazón vibra; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

•  Trabajo y negocios: momentos de confusión; hará bien en resguardar los datos y objetos valiosos.

•  Amor: diálogos a medias y reiterados desencuentros serán para preocuparse.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: exigirá a los demás un esfuerzo que se verá coronado con un éxito inesperado.

Amor: las emociones se dispararán si no deja de lado la dispersión y gestos pesimistas.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: alguien influyente valorará bien sus méritos para crecer con su proyecto.

Amor: un encuentro fortuito generará vivencias que insinuarán un posible romance.

LEO (julio 24-Agosto 23)

Trabajo y negocios: un colega ayudará a superar una situación difícil y un proyecto crecerá.

Amor: dejará de idealizar un rasgo de su pareja y al verla tal cual es, la armonía crecerá.

VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)

Trabajo y negocios: una situación pondrá en evidencia errores que le tomarán por sorpresa.

Amor: la intimidad se verá enriquecida por una armonía plena de calidez.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: proveerá la información que necesita su entorno y el éxito está asegurado.

Amor: al abrir el corazón, estará preparado para la nueva relación que se avecina.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: un aspecto de los proyectos no será conveniente compartirlos.  

Amor: resolverá trabas que provocan los malentendidos en la pareja y todo se aclara.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la oportunidad no puede ser más óptima, los éxitos se sumarán.

Amor: en la pareja pedirán algo casi imposible pero hacer el intento valdrá la pena.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: no es buen momento para descuidarse o el negocio sufrirá.  

Amor: notará que hacer gimnasia en pareja, llena la intimidad de dulces vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su carácter en una discusión será decisivo para que los proyectos mejoren.

Amor: la idea de más compromiso no le hace gracia, pero si lo piensa, comprenderá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un negocio estancado comenzará a arrojar resultados inesperados.

Amor: posibles altibajos en la pareja, pero no será momento para hacer cambios.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA NO MUY DISPUESTA A LAS AVENTURAS. PREFIERE RELACIONES ESTABLES Y DURADERAS.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 23 de enero?

