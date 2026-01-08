Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 9 de enero, según tu signo zodiacal

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del viernes 9 de enero del 2026.

Por Redacción EC
23:49

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá planteos que prefiere ignorar pero no podrá dejarlos atrás.

Amor: será acertado no iniciar cambios en la pareja sin haberlos discutido antes.

23:48

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se iniciará con desacuerdos pero será un desafío.  

Amor: volverán los conflictos no resueltos del pasado y la pareja podría trastabillar.

23:47

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado un proyecto o negocio que no le lleva a ningún lado.

Amor: en un encuentro fortuito, le pedirán que exprese lo que guarda en su corazón.

23:47

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán a lograr metas complejas y avanza a nueva etapa.

Amor: en la pareja surgirán temas que cree resueltos pero sabrá cómo superarlos.

23:46

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las cosas fluyen a su favor, lo demorado se resolverá y lo estancado avanzará.

Amor: mejor juntos antes que separados. Solo la verdad sanará las heridas pasadas.

23:44

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIGNA DE CONFIANZA Y DECIDIDA PERO SUELE QUEDAR ATRAPADA POR OPCIONES RÍGIDAS.

23:44

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 9 de enero?

