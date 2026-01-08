Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 9 de enero, según tu signo zodiacal

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
• Trabajo y negocios: recibirá planteos que prefiere ignorar pero no podrá dejarlos atrás.
• Amor: será acertado no iniciar cambios en la pareja sin haberlos discutido antes.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
• Trabajo y negocios: un proyecto se iniciará con desacuerdos pero será un desafío.
• Amor: volverán los conflictos no resueltos del pasado y la pareja podría trastabillar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
• Trabajo y negocios: dejará de lado un proyecto o negocio que no le lleva a ningún lado.
• Amor: en un encuentro fortuito, le pedirán que exprese lo que guarda en su corazón.
• Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán a lograr metas complejas y avanza a nueva etapa.
• Amor: en la pareja surgirán temas que cree resueltos pero sabrá cómo superarlos.
• Trabajo y negocios: las cosas fluyen a su favor, lo demorado se resolverá y lo estancado avanzará.
• Amor: mejor juntos antes que separados. Solo la verdad sanará las heridas pasadas.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIGNA DE CONFIANZA Y DECIDIDA PERO SUELE QUEDAR ATRAPADA POR OPCIONES RÍGIDAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 9 de enero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 9 de enero?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 8 de enero